Enem na quarentena: Lucas Felpi lança nova cartilha gratuita com redações nota 1000, para ajudar estudantes de todo o país

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por ter um peso alto no exame, é sempre uma grande preocupação para os candidatos, assim como as melhores técnicas para a produção de um bom texto. Esse ano, com o fechamento das escolas em razão do novo coronavírus (Covid-19), a preocupação com o ritmo dos estudos e a preparação para prova, pode ser ainda maior.

Em 2018, apenas 55 estudantes tiraram nota 1000 na redação do Enem 2018 e um deles foi o ex-aluno Lucas Felpi, da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco. Além da nota máxima na redação, Felpi também tirou 988,7 em Matemática.

O estudante também ficou muito conhecido por ter citado na redação, a série Black Mirror, da plataforma de streaming Netflix, o que o fez ganhar milhares de seguidores em seus canais no Twitter, Instagram e YouTube, e se transformar em um influenciador digital em Educação – oportunidade que ele encontrou para ajudar com dicas sobre estudos, mentoria, o dia a dia acadêmico, provas e vestibulares.

“Desde a nota 1000 no Enem 2018, que venho criando conteúdo na internet gratuitamente pelo Instagram e YouTube, hoje já com mais de 200 mil seguidores. No ano passado, ao começar esse trabalho, tive a ideia de contatar mais alunos nota mil e nos juntarmos para formar uma coletânea de nossos textos, uma cartilha extraoficial. Fizemos e foi um sucesso: 31 textos nota 1000 dos 55 de 2018, gratuitamente na internet ”, explica Felpi.

Depois da prova, Lucas também foi aprovado em vários vestibulares para universidades públicas no Brasil, e em renomadas instituições de ensino no exterior. Recentemente recebeu o prêmio “The William J. Branstrom Freshman Prize”, entregue aos calouros que se posicionaram entre os melhores 5% novos estudantes durante o primeiro semestre, na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, onde estuda Ciência da Computação e Ciência Política, desde 2019.

O contato com estudantes de todo Brasil fez Lucas conhecer um pouco mais sobre as dificuldades e diferentes realidades na área da Educação, no país. Atento às necessidades e preocupado com os impactos nas escolas depois do alerta mundial sobre a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Felpi se esforçou para lançar a nova edição da cartilha hoje, dia 27/3, mesma data do lançamento da edição anterior, agora com as redações nota 1000 da prova de 2019, cujo tema foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

De acordo com o estudante, “a cartilha anterior foi adotada nas escolas, usada por milhares de professores e alunos. Um ano depois, os impactos dessa primeira iniciativa são impressionantes. Eu decidi novamente contatar os alunos nota 1000 deste ano e eles leram a nossa cartilha. Alguns usaram referências e vocabulário que aprenderam inclusive com nossos textos. Me juntei a esses novos alunos e consegui montar um material ainda maior: lançamos hoje, 44 dos 53 textos de nota máxima do Enem 2019, de graça e online! Com a crise do coronavírus, sabemos como a situação para os estudantes fica ainda mais difícil, com ainda mais pressão, e fizemos esse material nesse momento para ajudá-los a treinar redação e ler outros textos exemplares enquanto estão na quarentena ”conclui.

Lucas, que também voltou ao Brasil em razão da quarentena adotada pelas universidades nos EUA, afirmou que tentará gravar mais vídeos e tirar o máximo possível dúvidas de estudos durante esse período, em seus canais pela internet.

Com o fechamento das escolas para a quarentena, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação, responsáveis pelo Enem, ainda irão avaliar impactos e possíveis alterações nas datas da prova.

Cartilha Redação Mil

Para ler online: https://bit.ly/redacaoamil2

Para baixar completa: https://bit.ly/downloadredamil2

Para baixar a versão para imprimir: https://bit.ly/reduzidamil2