Diálogos entre desenho infantil e a realidade: o que as crianças podem dizer

A Educação Infantil constitui uma modalidade fundamental da Educação Básica para o desenvolvimento das crianças, pois é nessa etapa que se iniciam as primeiras experiências importantes, tendo em vista que elas se encontram em pleno crescimento em relação aos aspectos cognitivo, emocional, afetivo, social e moral.

Princípios norteadores das propostas pedagógicas como éticos, políticos e estéticos são traçados para nortear o trabalho desde a Educação Infantil, levando em consideração as concepções de criança, de infância e de currículo. Dentre esses princípios, destaca-se o estético, voltado para a importância de se desenvolver atividades que despertem a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, assim como a liberdade de se expressar em diferentes manifestações artísticas e culturais.

Nesse sentido, o desenho constitui uma das atividades importantes para perceber e entender como a criança está “lendo” a realidade à sua volta. Antes visto como um passatempo em casa(sem sentido, muitas vezes, para os adultos) ou nas séries iniciais da Educação Infantil, agora passa a ser considerado fundamental para acessar o mundo interno, as percepções, afetividade, aflições, angústias e desvendar como as crianças experimentam sua individualidade em relação aos outros e ao meio ambiente.

Mais do que rabiscos, formas e cores em um papel em branco, os desenhos infantis representam o mundo imaginário de crianças, desde o início de sua infância. As linhas e os traços exprimem o que pensam no momento em que desenham. Para elas, rabiscar é também o meio de se afirmar, de exprimir as suas emoções, o universo tal como o vivem e traduzir, por meio de uma forma de expressão muito pessoal, o acontecimento vivido ou imaginado. Desenhar significa, portanto, para elas, se comunicar e libertar-se.

A inicialização do desenho acontece, na maioria das vezes, antes do momento em que entram na escola. Os primeiros desenhos são realizados por prazer e são vistos como uma prática recreativa ou uma simples brincadeira. Riscam paredes, chão e até elas mesmas, qualquer lugar onde sintam vontade de o fazer, mas, ao ingressarem na Educação Infantil, as crianças agem com vigor ao desenhar. Experimentam movimentos e matérias oferecidos sem medo, fazendo-os variar por intermédio de suas ações.

Diante disso, trabalham de modo concentrado em seu desenho, pois, desde cedo, a cultura já se faz presente no meio social, vão construindo suas ideias sobre o que é o desenho e para que serve esse desenhar. Geralmente, na fase infantil, elas têm uma necessidade de nomear os desenhos, surgindo, assim, o conjunto dos seus traços iniciais. “[…] a criança projeta no desenho o seu esquema corporal, deseja ver a sua própria imagem refletida no espelho do papel” (DERDYK, 1989, p. 51).

Muitas delas expressam algo voltado para as experiências e as vivências do seu mundo. Por isso, o professor deve sempre incentivá-las a desenhar por meio de desafios que despertem sua curiosidade.



Assim, “[…] observar como a criança aprende a desenhar é fato fundamental para o trabalho educacional, e conhecer os processos de aprendizagem no desenho promove as transformações de seu ensino” (IAVELBERG, 2013, p. 102). Nesse sentido, a tarefa dos educadores consiste em saber como a criança aprende e se desenvolve nesse campo nas diferentes culturas, como também cabe à escola abrir oportunidades no ensino das diversas áreas de conhecimento.

Derdyk (1989, p. 19) enfatiza que a criança, enquanto desenha, canta, dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou até silencia. “[…] o desenho também é manifestação da inteligência, a criança vive a inventar explicações, hipóteses e teorias para compreender a realidade” (DERDYK, 1989, p. 54).

Dos rabiscos (dos dezoito meses aos dois anos) sobre suportes de grandes dimensões e com liberdade; uso de várias ferramentas de desenho (canetas, tintas, lápis de cera ou de cor: dos dois aos três anos); expressão,por meio do desenho, informa-nos aquilo que pensa desenhar mesmo antes de começar o desenho(dos três aos quatro anos); escolha das cores(dos quatro aos cinco anos) em função da realidade mas, por vezes tem tendência a esquecer o desenho em favor da escrita; a criança, ao desenhar espontaneamente, cria uma estrutura que a leva com mais facilidade em direção às suas emoções, fantasias e sentimentos.

De certa forma isso acontece com todas as formas de expressão que conhecemos, a partir do momento que esta deixa de ser um momento espontâneo e de prazer para passar a ser um momento obrigatório e restrito perde toda a sua genuinidade e riqueza, tal como acontece, por exemplo, com a leitura. A criança transpõe para a folha o seu estado de alma e de espírito sem dar conta. É por isso mais favorável não insistir para que a criança desenhe, se ela não sentir necessidade. Ela deve desenhar para ter prazer e não para dar prazer.

Desenhos infantis na pandemia

Se para os adultos não é simples compreender que há um momento de isolamento social necessário impossibilitando a continuidade da rotina, imagine para as crianças. Como elas têm lidado com suas realidades, possibilidades e limites – a começar pelo espaço físico de que dispõem neste cenário tão complexo vivido há mais de um ano?

Como têm lidado com a saudade dos coleguinhas, a realidade de isolamento dentro de casa, a raiva e a tristeza? Como as crianças estão vivenciando este período ímpar na história?

O Colégio Rio Branco, antes mesmo da pandemia, já promove em seu currículo, espaços de representação gráfica de seres, objetos, ideias e sensações (desenhos), que possibilitam às crianças aprender, de forma lúdica, a nomear e a expressar seus sentimentos, por meio das brincadeiras, leituras e contação de histórias. Esse processo constitui o Projeto COM VIVÊNCIA, em que desenvolvimento das habilidades socioemocionais acontece na rotina das crianças, desde muito pequenas, em momentos espontâneos e por meio de atividades dirigidas, com estratégias diversificadas para contemplar as diferentes formas de pensar e de sentir de cada uma delas.

Acredita que, quando entendem as emoções e as comunicam de maneira objetiva, podem e conseguem, ao reconhecê-las, escolher melhores estratégias para resolver problemas e lidar com situações negativas, ou positivas, desenvolvendo, gradualmente, a percepção sobre o ponto de vista do outro.

Entende que, neste momento, tornam-se ainda mais necessários os espaços planejados de convivência para serem desenvolvidas atitudes de autocuidado, cuidado com o outro e do compromisso com atitudes individuais que promovam o bem-estar coletivo.

Abaixo seguem expressões de um tempo fluído, de tantas incertezas (sentimentos como: alegria, tristeza, raiva e valores, entre eles, importância de estar junto à família).

Mais do que querer “decifrar” o que a criança compôs, importa “dialogar” com o desenho.

Como me sinto ? Alegre, triste e com raiva



Alegria Colorida





Rosto de Pensar





Crianças Felizes



“Alegria é ser tudo colorido”



“Fico alegre quando estou brincando”



“Feliz com minha família”





Bravo e Triste



COLOR MONSTER BOOK

Ilustrações: Desenhos produzidos pelos alunos do Colégio Rio Branco.

Sueli Marciale

Diretora assistente da Unidade Granja Vianna, do Colégio Rio Branco. Atua especialmente com Educação Infantil e Ensino Fundamental. Psicopedagoga com formação em Letras pela PUC-SP, e especializações em Linguística Aplicada ao Ensino de Letras e Relações Interpessoais na Escola. Possui certificações internacionais e acumula experiência docente e de gestão em renomadas instituições do Ensino Básico ao Ensino Superior.