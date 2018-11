Democracia e fake news: a importância da reflexão e do debate

Durante o período que antecedeu as Eleições Brasil 2018, o Colégio Rio Branco trabalhou com alunos de diferentes idades temas de importância geral do cenário brasileiro. O projeto “Construindo Opiniões”, que integra a inovação curricular da instituição e contempla os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, promovendo a discussão e a construção de ideias, argumentos e opiniões, se dedicou ao tema “A democracia que vivemos”.

Os estudantes tiveram acesso a materiais de apoio com diferentes temas relacionados à democracia e às eleições. Os principais aspetos abordados foram estrutura política e o funcionamento dos três poderes, compreendendo a representatividade das minorias, como analisar as propostas dos candidatos, entre outros. A partir dessas opções, cada aluno escolheu um tema e se inscreveu no grupo de trabalho relacionado. Assim, foi construído um Datawall, com o levantamento de opiniões sobre questões políticas no Brasil, mobilizando as discussões dos alunos.

No dia da atividade, os temas foram debatidos por grupos, com apoio de um mediador, um relator e um orador. Após o debate, no auditório, o representante de cada grupo apresentou aos demais alunos o resultado das discussões.

Nas duas unidades, os estudantes também receberam visitas de integrantes de coletivos e ONGs . O ex-aluno Vittorio Alves, estudante na Universidade de Coimbra (Portugal), também conversou com os alunos falando sobre a importância do Jornalismo no cenário mundial atual.

A maior parte dos eventos foram divulgados em tempo real no Instagram organizado pelos alunos envolvidos, que também desenvolveram cobertura jornalística e a produção de um jornal com matérias e editoriais.

“A experiência de dividir os estudantes em pequenos grupos para debater e depois compartilhar entre os pares foi gratificante e horizontal, já que se deu entre as séries”, explicou a coordenadora de História, Lívia Botin, que conduziu a atividade com o coordenador de Geografia, Rogério Jorge.

Ainda, dentro do projeto “Construindo opiniões”, durante três aulas, os estudantes também refletiram sobre diversos temas relacionados ao contexto eleitoral, entre eles, os desdobramentos políticos da disseminação de fake news. Depois dos debates, os alunos fizeram uma apresentação sobre o assunto. As notícias falsas também foram tema de redação nos simulados do colégio para vestibulares.

A prova do Enem 2018, que aconteceu no último domingo, 4 de novembro, por exemplo, também trouxe o tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” para a redação.

Coletivo Humana Mente

A unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco também conta com o Coletivo Humana Mente, coordenado pelo professor de História, Caio Mendes. Nesse projeto os alunos discutem semanalmente temas da atualidade e de relevância social, incluindo os destaques das agendas nacional e global.