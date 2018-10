Curta-metragem de alunas retrata respeito às mulheres e igualdade de gênero

Os alunos da 1ª e da 2ª séries do Ensino Médio, da Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, produziram vídeos de curta duração para retratar o tema “Respeito”, a partir das discussões nas aulas de inglês sobre igualdade entre gênero, empoderamento da mulher (gender equality and women’s empowerment) e a força dos jovens para mudanças (Youth Power).

O projeto, conduzido pela professora Sônia Leites, teve início no primeiro semestre, com a apresentação de curtas metragens em diversas linguagens – animação, colagem de imagens, narração em off, dramatização de uma cena, entre outros. Nesse processo, também foram destacados aspectos, como trilha sonora, edição de imagens, imagens coloridas ou em preto e branco, conceito e objetivos.

Além do vídeo que retrata a necessidade da cultura de respeito às mulheres, a violênciae o feminicídio, com casos reais ocorridos recentemente no Brasil, outros trabalhos desenvolvidos pelos alunos abordam temas como o bullying, respeito e inclusão.

Por meio desta atividade, foi possível trabalhar com diversas habilidades presentes em competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como a cultura digital, empatia, colaboração, comunicação e pensamento crítico. Os alunos tiveram a oportunidade de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica e ética, além de exercitarem o diálogo e o respeito entre si e com os direitos humanos.

Os vídeos serão apresentados em uma mostra de curtas-metragens durante o Encontro Cultural, que acontece em novembro.

