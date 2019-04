Cursos livres para pais é diferencial para aproximar família e escola

Participar de reuniões pedagógicas, acompanhar os deveres de casa, as notas ou comparecer apenas nos eventos externos propostos pela escola, não significa, necessariamente, ser presente na vida escolar dos filhos. Muitos especialistas e educadores apontam os benefícios da participação que as famílias que “vivenciam” o ambiente escolar trazem para o desenvolvimento das crianças.

Do outro lado, a escola que consegue se estruturar para receber a sua comunidade de uma forma mais ampla, permite aos pais uma participação mais ativa no processo educativo, já que propõe o compartilhamento de experiências e um espaço que se torna comum para toda a família, proporcionando conhecimentos diversos, memórias afetivas e laços de relacionamento.

Com um olhar atento às necessidades e rotina atual das famílias, como trabalho, trânsito e outros compromissos, o Colégio Rio Branco oferece aos pais, uma grade de cursos livres e gratuitos que contempla diferentes atividades, todos os dias da semana, em diferentes horários.

Para proporcionar integração e incentivar a prática esportiva, a unidade Granja Vianna realiza atividades esportivas diariamente. Entre os esportes que podem ser praticados pelos pais estão a natação, caminhada e corrida, circuito funcional e condicionamento físico, oferecidos duas vezes por semana, além do futsal às quintas-feiras e futebol de campo, aos sábados.

“A participação dos pais nos Cursos Livres representa uma mudança de perspectiva e amplitude do olhar: antes pai, agora aluno, olhar ativo, atento, participativo. Assim se constitui a família na escola, lugar onde confia os filhos, divide sonhos e participa ativamente também. Compartilhando os mesmos espaços e professores, se relacionando com os pais dos amigos dos filhos, uma rede de envolvimento e sentimentos de pertencimento vai se formando de maneira tão sólida, que é bonito de se ver”, explica a diretora da unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco, Cláudia Xavier.

A unidade também oferece, anualmente, a Oficina de Libras em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco (CES). O ensino da Língua Brasileira de Sinais é um valor institucional e um dos projetos de inclusão e formação mais antigos da escola.

A área de esportes do Colégio Rio Branco tem como objetivo principal, estimular a cooperação mútua, o domínio corporal, a ética e o entendimento de regras, estimulando a autoestima, a afetividade, a sociabilização e a cidadania. Todas as modalidades são ministradas pela equipe de Educação Física, em um moderno complexo esportivo, que oferece um espaço adequado para a prática de esportes de adultos e crianças.

Já a unidade Higienópolis oferece aos pais o curso livre de Aero Dance, duas vezes por semana, e a Oficina de Libras, uma vez.

Na Oficina de Libras, os participantes aprendem a língua de sinais de maneira prática e adaptada às necessidades de cada faixa etária. A partir de metodologia e didática direcionadas às necessidades dos alunos, o curso, com duração de um semestre, possibilita a comunicação básica com a pessoa surda.