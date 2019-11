Cursos livres gratuitos atraem famílias na escolha da escola dos filhos

Com a semelhança entre os discursos e serviços oferecidos pelas instituições de ensino do mercado, alguns aspectos importantes podem fazer toda a diferença no momento da escolha de uma escola.

A maioria das famílias valoriza e procura por atividades extracurriculares para os filhos, mas fatores como renda, horário e temas podem impactar na decisão final.

O Colégio Rio Branco oferece um leque de opções de cursos livres que contemplam diferentes áreas da formação humana, como esportes, cultura e lazer que são oferecidos gratuitamente nas duas unidades, Higienópolis e Granja Vianna, em diferentes horários, opostos ao período regular de aula, de maneira que o aluno tenha a oportunidade de praticar atividades que gosta ou que tenha maior identificação com a sua personalidade.

A participação das crianças nas atividades extracurriculares é uma oportunidade para a descoberta de talentos e vocações, assim como para o desenvolvimento do potencial de cada um, de novos valores, cidadania, da superação de limitações, da aprendizagem de regras, disciplina e da cooperação.

No Colégio Rio Branco, as opções gratuitas de cursos livre são:

Coral: tradicional, o Coral Rio Branco conta com mais de 40 anos de história e soma apresentações internacionais e em eventos públicos à experiência de maestrinas e professores altamente qualificados.

Teatro: nessa modalidade, oferecida nas duas unidades, os alunos são divididos em dois núcleos: curso de Iniciação ao Teatro para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e Grupo de Teatro Rio Branco, destinado aos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O Grupo de Teatro Rio Branco tem mais de 30 anos de existência, com espetáculos montados, coletivamente, pelos integrantes. Atores e ex-alunos famosos como Dan Stulbach e Antônio Fagundes contam que desenvolveram o gosto pela arte da interpretação nos palcos do Colégio Rio Branco.

Esportes: essa opção contempla várias modalidades esportivas praticadas coletivamente, como o futebol, o vôlei, o basquete, handebol, entre outros. A Escola de Esportes Rio Branco segue as normas de desenvolvimento de cada faixa etária e estimula a prática esportiva de forma orientada, transmitindo conceitos de atitude e comportamento que contribuem na formação do ser humano.

Natação: disponível somente na unidade Granja Vianna, a natação é gratuita desde a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. Uma equipe especializada de educadores físicos oferece recursos adequados a cada idade para que as crianças se adaptem à água e se desenvolvam no esporte com segurança.

Rugby: outra opção que une tradição e qualidade, o esporte é ministrado aos alunos do 9º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio pelos integrantes do Rio Branco Rugby Clube, somente na unidade Granja Vianna. O time oficial, também conhecido como Pelicanos, teve início dentro do Colégio Rio Branco, quando estudantes brasileiros e estrangeiros realizavam jogos entre as aulas e competiam em torneios. Em 1985, alunos e ex-alunos oficializaram o grupo fundando o Rio Branco Rugby Club. A prática do esporte estimula o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito e a disciplina.

Libras (Língua Brasileira de Sinais): em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, uma referência nacional e internacional no ensino de surdos, o Colégio Rio Branco oferece cursos ou oficinas de Libras, para alunos de todas as idades e segmentos educacionais da escola e também para os pais. Os participantes podem aprender a língua de sinais de maneira prática e adaptada às necessidades de cada faixa etária.

Xadrez: o Clube de Xadrez Rio Branco é um ambiente de estudo e treinamento que tem como objetivo ser um centro de excelência em xadrez, formando atletas de alto rendimento.. O Xadrez contribui para a formação humana, ajudando a desenvolver a concentração, a imaginação e o raciocínio lógico, estimulando a criatividade para encontrar soluções para problemas e o autocontrole emocional para a tomada de decisões.

Robótica: a atividade estimula o ensino de Ciência e Tecnologia para alunos do Ensino Fundamental I e II, que dispõem de materiais e recursos para aprender a Física na prática. Utilizando o kit “Lego Zoom”, os exercícios permitem que o aluno saiba utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, desenvolvendo o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, a seleção de procedimentos e a verificação de adequação de projetos.

Espanhol: Oferecido em aulas regulares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o curso é optativo no Ensino Médio com certificação em Língua Espanhola pela Universidade de Salamanca – exame DELE.

Fazendo arte: estimular as habilidades motoras e intelectuais das crianças de maneira divertida é o objetivo desse curso. A expressão, por meio do corpo, auxilia os pequenos a experimentarem novas possibilidades de movimentos e linguagens, estimulando a autoria das crianças e sua comunicação com o mundo.

Oficina de Artes: promove a educação para a sensibilidade artística, por meio de atividades como pintura, escultura e desenho, os alunos são percebidos de forma integral e mobilizados em suas capacidades para a participação plena em atividades culturais, conhecendo as produções de seu tempo e de outros períodos.

Além das opções gratuitas, o Colégio Rio Branco dispõe de mais uma grade de opções com custos adicionais que inclui judô, balé, inglês e módulos universitários.