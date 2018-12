Cursos livres podem ser um diferencial na escolha da escola e formação do aluno

Apesar da proximidade de 2019, muitas famílias ainda estão em dúvida sobre qual escola ideal escolher para os filhos ou até mesmo para casos de transferência por motivos de adaptação, mudança de endereço ou incompatibilidade com o projeto educacional da instituição atual. São vários os aspectos a serem considerados para uma boa formação e integração da criança ou do adolescente em uma nova escola: linha pedagógica, localização, espaço físico, qualidade, valores e muitos outros, dependendo do perfil de cada família.

Com a semelhança entre os discursos, trabalhos e serviços oferecidos pelas instituições de ensino, às vezes alguns diferenciais importantes podem fazer toda a diferença no momento da escolha.

A maioria das famílias, hoje, valorizam e procuram por atividades extracurriculares para os filhos, para além do currículo regular, mas fatores como renda, horário e opções disponíveis podem impactar na decisão final.

O Colégio Rio Branco oferece um leque de opções de cursos livres que contemplam diferentes áreas da formação humana, como esportes, cultura e lazer e que são oferecidos gratuitamente nas duas unidades, Higienópolis e Granja Vianna, em diferentes horários, opostos ao período regular de aula, de maneira que o aluno tenha a oportunidade de praticar atividades que gosta ou que tenha identificação com a sua personalidade.

A participação das crianças nas atividades extracurriculares é uma oportunidade para a descoberta de talentos e vocações, assim como para o desenvolvimento do potencial de cada um, de novos valores, cidadania, da superação de limitações, da aprendizagem de regras, disciplina e da cooperação.

No Colégio Rio Branco, as opções gratuitas de cursos livre são:

Coral Rio Branco: tradicional, o coral da instituição conta com mais de 40 anos de história e soma apresentações internacionais e em eventos públicos à experiência de maestrinas e professores altamente qualificados. A área de música do Rio Branco tem como objetivo despertar a musicalidade e sua utilização como linguagem expressiva, desenvolvendo a criatividade, a sensibilidade e percepção musical e a socialização.

Teatro Rio Branco: o Grupo de Teatro Rio Branco tem mais de 30 anos de existência e inúmeras peças montadas. Os espetáculos são resultados da vivência nas aulas e construídos, coletivamente, pelos integrantes. Atores e ex-alunos famosos como Dan Stulbach e Antônio Fagundes contam que desenvolveram o gosto pela arte da interpretação nos palcos do Colégio Rio Branco. Nessa modalidade, oferecida nas duas unidades, os alunos são divididos em dois núcleos: curso de Iniciação ao Teatro para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e Grupo de Teatro Rio Branco, destinado aos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Natação: disponível somente na unidade Granja Vianna, a natação é gratuita desde o Ensino Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. Uma equipe especializada de educadores físicos oferece recursos adequados a cada idade para que as crianças se adaptem à água e se desenvolvam no esporte com segurança.

Rugby: outra opção que une tradição e qualidade, o esporte é ministrado aos alunos do 9º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio pelos integrantes do Rio Branco Rugby Clube, somente na unidade Granja Vianna. O time oficial, também conhecido como Pelicanos, teve início dentro do Colégio Rio Branco, quando estudantes brasileiros e estrangeiros realizavam jogos entre as aulas e competiam em torneios. Em 1985, alunos e ex-alunos oficializaram o grupo, fundando o Rio Branco Rugby Club. A prática do esporte estimula o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito e a disciplina.

Libras: em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, uma referência nacional e internacional no ensino de surdos, o Colégio Rio Branco oferece cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), ou Oficina de Libras, para alunos de todas as idades e segmentos educacionais da escola e também para os pais.

Os participantes podem aprender a língua de sinais de maneira prática e adaptada às necessidades de cada faixa etária. Com duração de um semestre, o curso possibilita a comunicação básica com uma pessoa surda.

Xadrez: o Clube de Xadrez Rio Branco é um ambiente de estudo e treinamento que tem como objetivo ser um centro de excelência em xadrez, formando atletas de alto rendimento. Também visa desenvolver nos estudantes habilidades inerentes ao esporte. O Xadrez contribui para a formação humana, ajudando a desenvolver a concentração, a imaginação e o raciocínio lógico, estimulando a criatividade para encontrar soluções para problemas e o autocontrole emocional para a tomada de decisões.



Robótica: a atividade de Robótica Educacional do Rio Branco estimula o ensino de Ciência e Tecnologia para alunos do Ensino Fundamental I e II, que dispõem de materiais e recursos para aprender a Física na prática. Utilizando o kit “Lego Zoom”, os exercícios permitem que o aluno saiba utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, desenvolvendo o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, a seleção de procedimentos e a verificação de adequação de projetos.

Espanhol: Oferecido em aulas regulares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o curso é optativo no Ensino Médio com certificação em Língua Espanhola pela Universidade de Salamanca – exame DELE.

Fazendo arte: estimular as habilidades motoras e intelectuais das crianças de maneira divertida é o objetivo desse curso. A expressão, por meio do corpo, auxilia os pequenos a experimentarem novas possibilidades de movimentos e linguagens, estimulando a autoria das crianças e sua comunicação com o mundo.

Esportes: essa opção contempla várias modalidades esportivas praticadas coletivamente, como o futebol, o vôlei, o basquete, handebol, entre outros. A Escola de Esportes Rio Branco segue as normas de desenvolvimento de cada faixa etária e estimula a prática esportiva de forma orientada, transmitindo conceitos de atitude e comportamento que contribuem na formação do ser humano. Todas as modalidades são ministradas pela equipe de educação física do Colégio.

Oficina de Artes: promove a educação para a sensibilidade artística. Por meio de atividades como pintura, escultura e desenho, os alunos são percebidos de forma integral e mobilizados em suas capacidades para a participação plena em atividades culturais, conhecendo as produções de seu tempo e de outros períodos.

Além das opções gratuitas, o Colégio Rio Branco dispõe de mais uma grade de opções que inclui judô, balé, inglês e módulos universitários. A lista está disponível no site oficial: www.crb.g12.br