Crise e Copa do Mundo podem impactar férias das famílias em julho

Muitos pais não conseguem sair de férias ao mesmo tempo em que as crianças, além de outros fatores como a alta do dólar e o atual cenário econômico não favorável para viagens mais longas, ou até mesmo, não ter com quem deixar os filhos durante esse período podem comprometer os planos das famílias.

Esse ano, em razão da Copa do Mundo na Rússia, muitas escolas também precisaram alterar os calendários letivos e de férias, o que dificulta ainda mais a compatibilidade das agendas.

O Colégio Rio Branco, que também teve suas férias antecipadas em junho, está com inscrições abertas para o programa Férias no Rio Branco, que acontece entre os dias 10 e 20 de julho – estruturado para atender as necessidades das famílias que buscam oferecer lazer e diversão aos seus filhos, com segurança.

Direcionado para crianças de 2 a 11 anos, as atividades são elaboradas por uma equipe pedagógica e adequadas às diferentes faixas etárias, nas quais os pequenos têm a oportunidade de explorar habilidades artísticas e corporais, fazer novos amigos, colocar a criatividade em prática e conhecer diferentes formas de brincar.

Nesses períodos, as duas unidades, Higienópolis e Granja Vianna, têm suas estruturas cuidadosamente adaptadas para receber as crianças de dentro e fora da instituição.

“Todas as atividades são elaboradas e supervisionadas pelas pedagogas do colégio, mas um dos nossos maiores diferenciais é ter as equipes de monitores formadas por ex-alunos que passaram pelo programa de monitoria Rio Branco, receberam treinamento adequado e conhecem a cultura da escola, o que propicia maior integração e segurança para as crianças e as famílias ”, explica Maria Cristina Fernandes, a “professora Tininha”, orientadora do Programa Férias no Rio Branco da unidade Granja Vianna e coordenadora educacional na instituição.

Monitores: Uma tradição em segurança

Um dos diferenciais do Colégio Rio Branco são os monitores que atuam junto com os educadores durante o programa. Com mais de 20 anos, a Monitoria do Colégio Rio Branco é um projeto institucional que anualmente reúne alunos do Ensino Fundamental II e Médio para desenvolver e estimular a liderança, o trabalho em equipe e a responsabilidade social.

Os monitores atuam no suporte em reuniões, festas, passeios, viagens e palestras desenvolvidas pela escola. Amizade, Lealdade e Honra são os princípios que norteiam os jovens da Monitoria, que além de passarem por um curso de formação, que inclui noções de primeiros socorros e outras habilidades, aprendem a desenvolver qualidades, enfrentar desafios e trabalhar em grupo.

Outro benefício do Férias no Rio Branco é a inclusão do almoço e lanche, tanto para meio período como período integral, de acordo com a escolha das famílias. As refeições são balanceadas e supervisionadas pela nutricionista da instituição.

Entre as diversas atrações que acontecem nos períodos da manhã, tarde ou integral, somam-se atividades mais elaboradas com brincadeiras típicas do universo infantil, como brincadeiras dançantes e de quintal, oficinas de criação, oficina de games, fantoches, contação de histórias, Tag Hugby, gincanas, oficinas de fotografia, mesa de barro, pipas, festas temáticas, culinária, entre muitas outras.

As inscrições estão abertas para as Unidades Higienópolis e Granja Vianna: www.crb.g12.br