Como decidir

Esse é um período do ano em que muitas famílias começam a visitar escolas para comparar, analisar modelos de ensino, metodologias e projetos pedagógicos, infraestrutura, localização, entre muitos outros aspectos.

A escolha nem sempre é fácil e pode envolver angústia, ansiedade e medo de errar, tanto para a primeira escola da vida da criança, como para a troca de instituição. Quanto menor a criança, maior a dúvida. Se é melhor ingressar em uma escola de pequeno porte ou em uma maior, ou ainda, se deve ser matriculada na mesma instituição dos filhos mais velhos que já têm uma rotina estabelecida, por exemplo. Essas são apenas algumas das dúvidas mais comuns que surgem nesse percurso.

Não importa a idade dos filhos, o peso da escolha é sempre difícil, por isso, atualmente muitos pais e mães estão levando em consideração perfis de escolas que tenham a ver com os valores da família ou com a visão de mundo que acreditam ser importantes.

O Colégio Rio Branco tem uma proposta pedagógica que entende a educação como uma construção constante. O aluno é motivado a assumir atitude de compromisso com o seu desenvolvimento pessoal, participando de seu processo de aprendizagem e interagindo, de forma responsável, na coletividade.

Atento às demandas do mundo contemporâneo, o Colégio Rio Branco constrói seu projeto pedagógico sobre o binômio acolher e educar crianças e jovens, que devem ser trabalhados em suas dimensões intelectual, social, emocional, expressiva, cultural e interacional. Seu trabalho é alicerçado nas diretrizes da Unesco: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.

O colégio atua para que crianças e jovens possam assumir seus direitos e deveres como cidadãos integrados, capazes de enfrentar um mundo em constante transformação.

Meio período ou integral

Esse é um dos principais questionamentos, principalmente para quem tem filhos que estão deixando de ser apenas bebês. Os pais nem sempre sabem qual a melhor decisão: deixar a criança meio período no colégio e outro em casa com alguém de confiança ou matricular o filho em período integral, por exemplo.

No Período Integral Modular Bilíngue, a criança conta com uma rotina repleta de atividades pedagógicas e lúdicas, em um ambiente educativo e seguro. Com o horário modular, a família pode planejar a sua rotina com a escolha de até três módulos, flexibilizados de acordo com a escolha dos pais e o perfil da criança.

Para ampliar a vivência das crianças com o Inglês, o Período Integral Modular Bilíngue, do Infantil 2 ao 2° ano do Ensino Fundamental, também oferece imersão no idioma, com oficinas temáticas que podem envolver culinária, leitura, contação e dramatização de histórias, jardinagem, modelagem, costura, construção de objetos, dobraduras, e snack time – a hora do lanche.

Os módulos incluem diferentes áreas de atuação e estudos de investigação, criteriosamente elaborados por uma equipe altamente qualificada de educadores da instituição, como: Ciências da Natureza (Atividades de exploração do meio ambiente); Linguagens (desenvolvimento da expressão oral e escrita); Criação (Corpo e Arte); Tecnologia; Língua Estrangeira; Esportes e Atividades diversificadas.

Cursos livres gratuitos podem ser um diferencial

Com a semelhança entre os discursos, trabalhos e serviços oferecidos pelas instituições de ensino do mercado, alguns diferenciais importantes podem fazer toda a diferença no momento da escolha.

A maioria das famílias valoriza e procura por atividades extracurriculares para os filhos, mas fatores como renda, horário e temas podem impactar na decisão final.

O Rio Branco oferece um leque de opções de cursos livres que contemplam diferentes áreas da formação humana, como esportes, cultura e lazer que são oferecidos gratuitamente nas duas unidades, Higienópolis e Granja Vianna, em diferentes horários.

A participação das crianças nas atividades extracurriculares é uma oportunidade para a descoberta de talentos e vocações, assim como para o desenvolvimento do potencial de cada um, de novos valores, cidadania, da superação de limitações, da aprendizagem de regras, disciplina e da cooperação.

No Colégio Rio Branco, as opções gratuitas de cursos livre são:

Coral Rio Branco: tradicional, o coral da instituição conta com mais de 40 anos de história e soma apresentações internacionais e em eventos públicos à experiência de maestrinas e professores altamente qualificados.

Teatro: nessa modalidade, oferecida nas duas unidades, os alunos são divididos em dois núcleos: curso de Iniciação ao Teatro para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e Grupo de Teatro Rio Branco, destinado aos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O Grupo de Teatro Rio Branco tem mais de 30 anos de existência, com espetáculos montados, coletivamente, pelos integrantes. Atores e ex-alunos famosos como Dan Stulbach e Antônio Fagundes contam que desenvolveram o gosto pela arte da interpretação nos palcos do Colégio Rio Branco.

Natação: disponível somente na unidade Granja Vianna, a natação é gratuita desde o Ensino Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. Uma equipe especializada de educadores físicos oferece recursos adequados a cada idade para que as crianças se adaptem à água e se desenvolvam no esporte com segurança.



Rugby: em outra opção que une tradição e qualidade, o esporte é ministrado aos alunos do 9º ano do Fundamental à 3ª série do Ensino Médio pelos integrantes do Rio Branco Rugby Clube, somente na unidade Granja Vianna. O time oficial, também conhecido como Pelicanos, teve início dentro do colégio, quando estudantes brasileiros e estrangeiros realizavam jogos entre as aulas e competiam em torneios. Em 1985, alunos e ex-alunos oficializaram o grupo fundando o Rio Branco Rugby Club. A prática do esporte estimula o trabalho em equipe, a cooperação, o respeito e a disciplina.

Libras: em parceria com o Centro de Educação para Surdos Rio Branco, uma referência nacional e internacional no ensino de surdos, o Colégio Rio Branco oferece cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), ou Oficina de Libras, para alunos de todas as idades e segmentos educacionais da escola e também para os pais. Os participantes podem aprender a língua de sinais de maneira prática e adaptada às necessidades de cada faixa etária.

Xadrez: o Clube de Xadrez Rio Branco é um ambiente de estudo e treinamento que tem como objetivo ser um centro de excelência em xadrez, formando atletas de alto rendimento.. O Xadrez contribui para a formação humana, ajudando a desenvolver a concentração, a imaginação e o raciocínio lógico, estimulando a criatividade para encontrar soluções para problemas e o autocontrole emocional para a tomada de decisões.

Robótica: a atividade estimula o ensino de Ciência e Tecnologia para alunos do Ensino Fundamental I e II, que dispõem de materiais e recursos para aprender a Física na prática. Utilizando o kit “Lego Zoom”, os exercícios permitem que o aluno saiba utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos, desenvolvendo o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, a seleção de procedimentos e a verificação de adequação de projetos.

Espanhol: Oferecido em aulas regulares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o curso é optativo no Ensino Médio com certificação em Língua Espanhola pela Universidade de Salamanca – exame DELE.

Fazendo arte: estimular as habilidades motoras e intelectuais das crianças de maneira divertida é o objetivo desse curso. A expressão, por meio do corpo, auxilia os pequenos a experimentarem novas possibilidades de movimentos e linguagens, estimulando a autoria das crianças e sua comunicação com o mundo.



Oficina de Artes: promove a educação para a sensibilidade artística, por meio de atividades como pintura, escultura e desenho, os alunos são percebidos de forma integral e mobilizados em suas capacidades para a participação plena em atividades culturais, conhecendo as produções de seu tempo e de outros períodos.

Esportes: essa opção contempla várias modalidades esportivas praticadas coletivamente, como o futebol, o vôlei, o basquete, handebol, entre outros. A Escola de Esportes Rio Branco segue as normas de desenvolvimento de cada faixa etária e estimula a prática esportiva de forma orientada, transmitindo conceitos de atitude e comportamento que contribuem na formação do ser humano.

Além das opções gratuitas, o Colégio Rio Branco dispõe de mais uma grade de opções com custos adicionais que inclui judô, balé, inglês e módulos universitários.

Internacionalização é importante?

Tem sido cada vez maior a procura por graduação no exterior e muitas famílias já pensam, desde cedo, em enviar os filhos para estudar fora do Brasil no futuro, por isso, consideram-se escolas que propõem vivências culturais diversas e parcerias com programas internacionais.

Além da formação global e humanística, a internacionalização é um dos principais norteadores do trabalho realizado pelo Colégio Rio Branco, tanto para a formação de seus alunos, como dos educadores.

O Colégio Rio Branco mantém um relacionamento com pesquisadores de Harvard há quase uma década. Essa parceria surgiu a partir de viagens de benchmarking e da constante presença da instituição em projetos de desenvolvimento profissional da Harvard Graduate School of Education. Desde 2008, a instituição participa de discussões que trazem o que há de mais moderno em educação. Temas como Aprimoramento da Qualidade em Educação; Mente, Cérebro e Educação; Ambientes de Aprendizagem para o Amanhã; Liderança em Educação e Redesenhando o Ensino Médio, já foram abordados. Os alunos também têm a oportunidade de participar de projetos e metodologias oriundos da universidade.

O Colégio Rio Branco também é um parceiro oficial da Finlândia, mantendo um estreito relacionamento com seus órgãos oficiais, como o Ministério da Educação e a Embaixada da Finlândia no Brasil, além de instituições de educação, sendo um hub no Brasil da TAMK – Tampere University of Applied Sciences.

A parceria entre a TAMK promove, entre outras coisas, o programa “Educadores para o século XXI”, voltado para professores das unidades Higienópolis e Granja Vianna, contemplando todos os segmentos educacionais. O programa de formação docente é realizado ao longo de 18 meses e aborda temas como “Competências para a educação no século XXI”, “Uso da Tecnologia na Educação” e “Resultados e Avaliação em Educação”, o que impacta diretamente o dia a dia em sala de aula.

Anualmente, a instituição realiza inúmeras atividades internacionais, intercâmbios e parcerias que oferecem subsídios pedagógicos para o ensino e aprendizagem, que além das experiências adquiridas, também permitem aos estudantes, o ingresso em universidades internacionais para graduação no exterior.

O Departamento de Estudos Internacionais já apoiou alunos em processos para instituições dos Estados Unidos e outros 20 países, dentre eles Canadá, França, Austrália, Alemanha, Espanha e China. A área também oferece consultoria, atendimento individual focada no projeto de cada aluno, apoio na construção do currículo e carta de apresentação, oficinas e simulados, entre outras.

Tecnologia e educação

A tecnologia aplicada à educação é um dos fatores observados com atenção pelas famílias, considerando a influência da tecnologia na modernização dos processos e no interesse da garotada em aplicativos móveis, jogos e atividades virtuais interativas.

O Colégio Rio Branco é uma escola referência Google, reconhecida por utilizar as plataformas Google for Education com alunos, educadores e colaboradores com inovação e de forma integrada às atividades, com apoio da Nuvem Mestra, partner premier do Google for Education na América Latina.

Criado pelo Google, o Programa Escola de Referência Google é em uma certificação que reconhece instituições de ensino que desenvolvem soluções inovadoras utilizando as ferramentas educacionais da plataforma, envolvendo educadores, alunos e colaboradores.

Para a certificação, foram avaliados diversos critérios, como a formação de professores com o Google Educator e Trainer, utilização do Google Classroom a partir do 6° ano do Ensino Fundamental e utilização de Chromebooks com CMC (Chrome Management Console), nas salas de aula, pelos alunos.

