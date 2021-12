Com rotinas tão diferentes, famílias buscam opções diferenciadas de período integral para os filhos

A escola é um espaço fundamental de socialização, descoberta e desenvolvimento de potencialidades, e, quanto mais tempo a criança permanece nesse ambiente, as aprendizagens se ampliam, especialmente, quando há um currículo para o período integral que complementa a proposta pedagógica do período regular. Dessa forma, ao optar pelo período integral a família pode encontrar uma excelente opção de crescimento e desenvolvimento global de seus filhos.

Estabelecer uma rotina na vida de nossos filhos não é uma tarefa nada fácil, ainda mais com a correria do dia a dia, horários irregulares de trabalho, ainda mais devido a tantas e novas demandas trazidas pela pandemia que culminam na falta de tempo. Você sabe bem o que é viver sob a pressão da vida pessoal, profissional e materna/paterna, não é mesmo?

Estruturar a rotina de uma criança precisa ser uma das prioridades dos pais, pois gera a segurança necessária para seu crescimento saudável. Quando a criança sabe como será o seu dia, que horas vai acordar e dormir, quando faz as refeições, quando, onde e com quem vai brincar, em quais espaços ela vai permanecer ao longo do dia, entre tantas outras atividades que compõem seu dia, você demonstra dois pilares fundamentais para a formação da criança: a segurança e a organização.

Ao optar pelo período integral, a família encontra uma rotina muito bem estruturada ajudando no desenvolvimento da organização e independência da criança. Para tanto, é importante avaliar o perfil da criança, o contexto familiar e, principalmente, analisar a proposta pedagógica. Conhecer o trabalho que é realizado, qual é a visão sobre a performance acadêmica, se existe um trabalho de orientação de estudos e tarefas, como é realizada a ampliação das diferentes linguagens e qual é a diversidade das prática esportivas, qual é o investimento na alimentação saudável, se há apoio nutricional, qual é o trabalho para o desenvolvimento de hábitos de autocuidado e respeito ao espaço coletivo, bem como o estímulo à independência e autonomia da criança.

Você pode encontrar tudo isso em uma escola com período integral. Ficar mais horas na escola pode ser uma excelente alternativa para as famílias que desejam investir em uma rotina qualificada para os filhos. Aprender brincando, organização do tempo e do espaço, desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências e apoio personalizado devem fazer parte do projeto, que precisa atender, também, às demandas da criança e da família.

Período Integral do Colégio Rio Branco

Com uma programação bem estruturada e que privilegia as brincadeiras, a interação, a ampliação de repertório e a segurança, o Colégio Rio Branco traz, no currículo do Período Integral, para os alunos da Educação Infantil ao 6º ano do Ensino Fundamental, importantes diferenciais, como:

Módulos flexíveis para que as famílias façam a escolha de atividades e horários;

Programa internacional integrado de língua inglesa, com ampliação de repertório e da proficiência;

Oficinas voltadas para o desenvolvimento de diferentes conteúdos e linguagens;

Modalidades esportivas e culturais diversificadas que possibilitam o desenvolvimento infantil;

Acompanhamento pedagógico, para a realização de tarefas e estudos, mentoria escolar e continuidade do desenvolvimento de habilidades, como independência e autonomia para a realização de atividades do cotidiano.

Toda a programação é planejada por uma equipe preparada para o trabalho com o Programa Internacional Rio Branco, bem como para o acompanhamento pedagógico dos alunos nas atividades acadêmicas, como tarefa de casa e estudo diário, permitindo o desenvolvimento de habilidades importantes, como organização, administração do tempo, foco e concentração.

Por meio do Programa Internacional Rio Branco, os alunos têm a oportunidade de ampliar o repertório na língua inglesa. Com o International Early Years Curriculum e o Primary Curriculum, são desenvolvidos diferentes projetos com foco na investigação, discussão e atividades mão na massa.

A partir do brincar, da exploração e da experimentação, as crianças desenvolvem a língua inglesa em atividades relacionadas às vertentes de aprendizagem de ICT and Technology (Comunicação e Tecnologia), ICT and Computing (Tecnologia da Informação e da Comunicação e Computação), Design, Technology, and Innovation (Design, Tecnologia e Inovação), Enquiring (Investigação), Healthy Living and Physical Well-Being (Vida Saudável e Bem-Estar Físico).

O trabalho em diferentes linguagens, por exemplo corporal e artística, amplia as oportunidades de descoberta de talentos e aptidões, enfatizando o resgate da cultura local, bem como o fortalecimento da diversidade cultural. A cooperação é o principal valor desenvolvido e, por meio do trabalho coletivo, os sentimentos de confiança, partilha, ajuda e compreensão são reforçados.



Valquiria Rodrigues é pedagoga, mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem e diretora assistente da Unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco