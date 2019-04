Colégio Rio Branco sedia peneira da Adidas que levará vencedores para o São Paulo

Fornecedora de material esportivo do São Paulo, a Adidas firmou um novo tipo de parceria com o São Paulo Futebol Clube. A marca alemã promoverá uma peneira própria que premiará os melhores jogadores com uma chance de testas suas habilidades nas categorias de base do Tricolor.

Os atletas vencedores das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 irão treinar por uma semana no CT de Cotia, de onde veio a atual safra de garotos que integram o time profissional, como Antony, Liziero, Igor Gomes e Luan.

As seletivas ocorrerão em São Paulo, em quatro finais de semana durante os meses de abril e maio, no Playball Pompeia (20/04), Colégio Rio Branco – unidade Granja Vianna (27/04), Clube Escola Serra Morena (04/05) e GDR Sete de Setembro (05/05).

As inscrições para os eventuais interessados em participar da seleção que a Adidas já foram abertas e podem ser realizadas na página: www.adidas.com.br/peneira

Informações: Adidas.