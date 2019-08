Colégio Rio Branco lança 3º livro com foco em inovação e compartilhamento de práticas educacionais

O Colégio Rio Branco acaba de lançar o livro “Educando no Século XXI – Inovar para Educar, Educar para Inovar”, em que 51 educadores da instituição compartilham suas vivências educacionais, a partir de experiências em sala de aula e metodologias inovadoras, em 32 artigos.

A iniciativa dá continuidade às publicações anteriores: “Educando no Século XXI – protagonismo, responsabilidade social, formação global”, que reuniu uma coletânea de artigos sobre educação e gestão, desenvolvido pela diretora-geral da instituição, Esther Carvalho; e “Educando no Século XXI – Uma escola em metamorfose”, que deu início à série de textos de professores, orientadores e outros especialistas do colégio, sobre temas e áreas diversas.

A edição de 2019 traz o lema “Educar para Inovar, Inovar para Educar” como conceito e é estruturada em quatro capítulos que organizam os artigos dos autores em pilares temáticos que estimulam a discussão, além de metodologias e compartilhamento das práticas, com o objetivo de contribuir com educadores, famílias, estudantes, pesquisadores e interessados nas temáticas propostas:

Inovação e Desenvolvimento

A Educação 4.0, que chega para atender às demandas da chamada 4ª Revolução Industrial: inteligência artificial, internet das coisas e Big Data estão transformando o mundo de maneira irreversível.

Para o professor, além de entender as necessidades das novas gerações, também é necessário ter habilidades digitais, promover aprendizagem significativa e usar metodologias ativas para favorecer a construção do conhecimento. Educação 4.0 combina com uma escola e um professor 4.0

Inovação e Aprendizagem

O conhecimento humano vem sendo acumulado e partilhado desde os tempos mais remotos. No entanto, a discussão sobre diferentes jeitos de se aprender é relativamente recente. Assim, os educadores têm se concentrado cada vez mais em construir novas e boas oportunidades, espaços e situações de aprendizagem com as mais diversas ferramentas e tendências globais.

Inovação e Interação

Os relatos de prática apresentados nesse capítulo revelam como os modos de ensinar e aprender centrados no aluno geram maior engajamento, motivação, responsabilidade e resultados mais positivos em relação à apropriação de conhecimento por parte do estudante. As estratégias utilizadas pelos autores revelam caminhos de inovação que garantem propostas que buscam conectar os alunos a conteúdos curriculares de forma instigante, desenvolvendo habilidades necessárias que os coloquem como criadores do seu próprio conhecimento.

Inovação, Responsabilidade e Cidadania

Inovar no século XXI implica ir além de trazer algo novo ou alterar algo existente: inovar traz, também, a expectativa do respeito, da responsabilidade e da cidadania, uma vez que deve buscar proporcionar oportunidades de desenvolvimento que sejam solidárias, éticas, democráticas e inclusivas, ao mesmo tempo em que promove a resolução de problemas, análise de consequências e a tomada de decisão. Logo, inovar é ter, acima de tudo, participação social, liderança, autonomia e competências essenciais para os cidadãos deste século.

Na obra, os textos são produzidos a partir de reflexões que permeiam o desenvolvimento de crianças e jovens em diversas áreas e sob diferentes perspectivas, a importância do acolhimento, a inovação em metodologias ativas e tecnologias, o ensino investigativo, a interdisciplinaridade, a função cultural e social das línguas estrangeiras e a diversidade como um valor.

O livro conta com o prefácio da diretora-geral, Esther Carvalho, introdução dos diretores das unidades Granja Vianna e Higienópolis, Claudia Xavier e Renato Júdice, e apresentação das diretoras assistentes, Valquíria dos Santos Rodrigues e Tatiana Martinez.

Lançado na segunda quinzena de agosto, o livro foi distribuído aos jornalistas da imprensa durante o 3° Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da Jeduca, sediado na unidade Higienópolis, nos dia 19 e 20 de agosto, e teve como primeiro lançamento oficial, o Festival do Livro em Família, que aconteceu no último dia 24, na unidade Granja Vianna. Mais uma sessão de lançamento está marcada para o dia 19 de setembro, sábado, quando acontecerá o Festival do Livro em Família, na unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco, em São Paulo, onde os visitantes podem adquirir exemplares, gratuitamente.