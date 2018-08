Colégio Rio Branco foi palco dos ensaios de “Annie, O Musical” que estreia no Teatro Santander

Os ensaios e as seletivas para o clássico da Broadway “Annie, O Musical”, foram realizados na unidade Higienópolis do Colégio Rio Branco, durante os meses de maio, junho, julho e agosto. O elenco, que conta com grandes nomes como Miguel Falabella e Ingrid Guimarães, estreia no dia 30 de agosto, quinta-feira, no Teatro Santander, em São Paulo.

Depois da finalização dessa etapa dos trabalhos, a direção do espetáculo presenteou a instituição com um ensaio aberto e gratuito ao público, que reuniu cerca de 500 pessoas no auditório do Colégio Rio Branco. A ocasião foi a primeira vez que elenco e orquestra se encontraram para repassar todas as músicas que compõem o espetáculo.

Essa é mais uma iniciativa de apoio e fomento à cultura promovido pelo​ Espaço Rio Branco – Cultura & Reflexão, do Colégio Rio Branco.

“Annie, o Musical” é um dos maiores sucessos da Broadway e baseia-se na história em quadrinhos de Little Orphan Annie (” Annie, a Pequena Órfã “), de Harold Gray e traz Ingrid Guimarães, Miguel Falabella, Sara Sarres, Cleto Baccic e grande elenco para a temporada em São Paulo.

O enredo gira em torno da pequena Annie, uma menina de 11 anos que vive em um orfanato dirigido pela hilária e desleixada Sra. Hannigan, interpretada por Ingrid Guimarães. Depois de tentar fugir para encontrar seus pais, que ela acredita estar vivo, e adotar o cachorro Sandy, é trazido de volta ao local e acaba sendo escolhido para passar o Natal na mansão do milionário Oliver Warbucks, no papel de Miguel Falabella. Annie se aproxima do homem rude e solitário, subvertendo sua vida cotidiana, aproximando-o dos valores de amizade, compreensão e amor.

“Annie” estreou na Broadway em 1977 e ganhou seis Tony Awards, incluindo Melhor Musical. O espetáculo é um fenômeno mundial, tendo sido produzido em mais de 40 países e ganhando as telas de cinema três vezes em 1999, 1982 e 2014. No Brasil, “Annie the Musical” tem 25 números musicais e envolve a participação de 210 profissionais. O show, apresentado no Brasil sob licença da Music Theater International, tem duração de 2h40m e conta com músicas de Charles Strouse, letras de Martin Charnin e libreto de Thomas Meehan.

Sessões:

Teatro Santander

A partir de 30/08:

Quintas e sextas-feiras às 21h

Sábados às 16h30 e 21h

Domingo às 15h e 19h

teatrosantander.com.br

Fonte: Teatro Santander