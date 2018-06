Colégio Rio Branco está com inscrições abertas para bolsas de até 100%

Com o objetivo de reconhecer, valorizar e oferecer oportunidades a bons estudantes, o Colégio realiza mais uma edição do projeto Prova Bolsa Mérito, para alunos que ingressarão no 6° ano do Ensino Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio, em 2019. As inscrições estão abertas para a seletiva que acontecerá no dia 15 de setembro, sábado, simultaneamente nas unidades Higienópolis e Granja Vianna.

Serão destinadas bolsas de estudos de até 100%, concedidas mediante realização de prova classificatória, conforme edital publicado no site do Colégio Rio Branco.

A ideia do projeto é uma evolução do tradicional Prêmio Rio Branco, que anualmente premia os alunos da própria instituição que se destacam em diferentes segmentos de cada série, a partir do 3° ano do Ensino Fundamental, como forma de incentivo aos bons resultados alcançados.

A Bolsa Mérito Rio Branco é um programa que além de valorizar o bom estudante, reconhece, também, o esforço e a preocupação dos pais e das famílias em garantir uma educação de qualidade aos filhos.

O processo de avaliação, para os dois níveis, é composto por provas classificatórias que envolverão componentes curriculares de Matemática, Língua Portuguesa e Redação.

Aberto a estudantes de todas as escolas, das redes pública ou privada de ensino, o projeto procura valorizar o empenho, a disciplina, e a auto superação dos estudantes, proporcionando oportunidades que se refletirá no Ensino Superior e no decorrer de toda a vida profissional. As candidaturas também se estendem aos alunos da própria instituição.

A manutenção da Bolsa Mérito exigirá que o aluno beneficiado e sua família firmem compromissos com a instituição como: bom comportamento, rendimento acadêmico, assiduidade, pontualidade, entre outras.

Inscrições abertas até o dia 3 de setembro. Mais informações sobre todo o processo e o conteúdo das provas estão disponíveis no edital online. Acesse: www.crb.g12.br

Informações:

Prova Bolsa Mérito Colégio Rio Branco

Inscrições abertas até 3 de setembro.

6° ano do Ensino Fundamental 2019

Data da Prova: 15/09

Horário: 8h às 11h

1ª série do Ensino Médio 2019

Data da Prova: 15/09

Horário: 8h às 13

Locais:

Unidade Higienópolis

Av. Higienópolis, 996 – São Paulo – SP

Tel: 3829-2913 / 3829-2901 / 3829-2978

Unidade Granja Vianna

Rod. Raposo Tavares, 7.200 (km 24), sentido SP

Tel: 4613-8505 / 4613-8504 / 4613-8579

Inscrições e informações pelo site: www.crb.g12.br