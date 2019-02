O Colégio Rio Branco é uma escola referência Google, reconhecida por utilizar as plataformas Google for Education com alunos, educadores e colaboradores com inovação e de forma integrada às atividades, com apoio da Nuvem Mestra, partner premier do Google for Education na América Latina.

Foram avaliados diversos critérios, como certificação de professores, como Google Educator e Trainer, utilização do Google Classroom a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e utilização de Chromebooks com CMC (Chrome Management Console).

Atualmente, a escola conta com 55 professores certificados no nível 1, 17 no nível 2 e dois no nível 3 – Trainer. “Essas certificações demandam importantes conhecimentos sobre as ferramentas Google e nosso desafio é contínuo, aplicando esse conhecimento na inovação curricular”, destacou a diretora-geral, Esther Carvalho.

Criado pelo Google, o Programa Escola de Referência Google é em uma certificação que reconhece instituições de ensino que desenvolvem soluções inovadoras utilizando as ferramentas educacionais da plataforma, envolvendo educadores, alunos e colaboradores.

Solenidade marcou a conquista do selo

No dia 29 de janeiro, foi realizada a solenidade de entrega do troféu à escola, com a presença de Tony e Valter, representantes da Nuvem Mestra, do presidente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Nahid Chicani, do superintendente da Fundação, Marco Rossi, e da diretora-geral do colégio, Esther Carvalho.

O encontro contou, ainda, com a palestra “Novas formas de Ensinar e Aprender” do professor José Moran, professor e pesquisador da USP, e especialista em projetos de mudança na educação presencial e online, focados em metodologias ativas, valores, criatividade e tecnologias móveis.

José Moran falou das formas de aprender e ensinar no atual contexto, que apresenta inúmeros desafios para educadores, fazendo uma reflexão ampla sobre a educação que passa por uma profunda transformação.

Informações Colégio Rio Branco: www.crb.g12.br