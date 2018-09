Adolescentes e crianças debatem Trabalho Infantil

Para ampliar o debate sobre importantes temas relacionados à adolescência, os alunos do 8° ano do Ensino Fundamental da Unidade Higienópolis desenvolveram atividades sobre o tema “Trabalho Infantil”, de maneira dinâmica e usando a criatividade, durante as aulas do componente Jovem em Perspectiva, que integra, também, as áreas de Espanhol, Redação e Artes.

A atividade teve início com a leitura do livro “El Lazarillo de Tormes”, que conta a história de uma criança que é obrigada a trabalhar para ajudar a família. “Pedi aos alunos para transformarem cada capítulo em uma apresentação de teatro, com um roteiro. No decorrer das aulas percebemos a importância de que os trabalhos serem apresentados, pois além do tema ser importante, os alunos tinham se dedicado muito”, contaram as professoras responsáveis pelas aulas, Maria Regina Soares, Alana Grimaldi e Andrea Demarche.

Os alunos realizaram apresentações de teatro, em Espanhol, para os alunos da Educação Infantil, e depois explicaram sobre o que se tratava aquele teatrinho.

Após essa primeira atividade, os alunos participaram do segundo exercício. As professoras espalharam algumas imagens, que retratavam algum tipo de abuso infantil e pediram para que os alunos pegassem as fotos sem escolher. Depois os alunos se juntaram em grupos definidos pelas próprias imagens e discutiram sobre cada tipo de abuso.

