A escola como comunidade de aprendizagem é tema de palestra gratuita com especialista da Finlândia

Em mais uma oportunidade de discutir o cenário atual da educação com a presença de educadores e representantes da Finlândia – país referência na área, o Colégio Rio e a HUMUS Consultoria convidam para a palestra “A escola como comunidade de aprendizagem”, que acontecerá no dia 06 de novembro, quarta-feira, às 19h30, na Avenida Higienópolis, 996 – 3° andar, em São Paulo.

A palestra será ministrada por Eeva Penttilä, consultora educacional que foi chefe de assuntos internacionais do Departamento de Educação da cidade de Helsinque, atuou durante muitos anos no Conselho Nacional Finlandês de Educação, foi chefe da divisão de formação de professores e diretores da cidade e diretora de escolas em Helsinque.

Também participam da apresentação, a diretora-geral do Colégio Rio Branco, Esther Carvalho, e o superintendente da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Marco Rossi.

Um dos grandes desafios da educação na atualidade é aliar ao currículo as múltiplas vivências e informações que crianças e jovens trazem da internet, das mídias sociais, da família e dos amigos. Um ensino flexível e com professores abertos à inovação e à escuta dos alunos é o caminho para a construção de uma comunidade de aprendizagem. Esse serão alguns dos temas principais que conduzirão a conversa com o público.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site: www.crb.g12.br

Palestrantes

Eeva Penttilä

Consultora educacional na Finlândia. Foi Chefe de Assuntos Internacionais do Departamento de Educação da Cidade de Helsinque, atuou durante muitos anos no Conselho Nacional Finlandês de Educação, foi chefe da divisão de formação de professores e diretores da cidade e diretora de escolas em Helsinque.

Esther Carvalho

Diretora-Geral do Colégio Rio Branco.

Marco Rossi

Superintendente da Fundação de Rotarianos de São Paulo (FRSP).

Tradução consecutiva para o português com:

Ayla Patricia Huovi

Consultora educacional, especialista em educação finlandesa, mestre em Educação pela University of Helsinki.

Serviço:

Palestra: A escola como comunidade de aprendizagem

Dia: 06 de novembro de 2019, quarta-feira

Horário: das 19h30 às 21h30

Local: Auditório do Colégio Rio Branco – Unidade Higienópolis

Av. Higienópolis, 996 – São Paulo – SP – 3° andar.

Inscrições: www.crb.g12.br