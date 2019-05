Caixa de areia dentro da sala de aula: possibilidades de aprendizagem

Por Renata Cardinali A sala de aula como um espaço promotor de interações e aprendizagens é possível quando há disponibilidade do professor e da escola em romper com as barreiras dos modelos tradicionais da educação. No Colégio Rio Branco, esse espaço já foi aberto há muito tempo, pois temos como premissa uma conduta alicerçada no