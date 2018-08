Projeto de idiomas do Poliedro já levou 33 alunos para a Alemanha

No Colégio Poliedro, os estudantes podem optar por fazer aulas de inglês, francês ou alemão com a metodologia de renomados institutos de idiomas

Não há dúvidas de que o ensino qualificado de língua estrangeira pode ser um grande diferencial nas instituições de ensino de todo o País. Falar outras línguas com fluência proporciona oportunidades de interagir com outras culturas ao redor do mundo e fazer amigos em outros países, além de ser um diferencial muito importante para o mercado de trabalho.

Pensando nisso, o Colégio Poliedro oferece aos alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio a possibilidade de aprender até três línguas estrangeiras por meio de parcerias firmadas com instituições de ensino de renome: para o ensino do inglês, foi feita uma união com a Oxford Editora; para o francês, firmou-se uma parceria com a Aliança Francesa; e, para o alemão, o Poliedro recebe um suporte diferenciado do Goethe-Institut.

“Geralmente, é mais prático estudar línguas na escola. O estudo da língua estrangeira ajuda a conscientizar o aluno a investir nos estudos e na construção de um projeto pessoal”, afirma o coordenador do Ensino Fundamental II do Colégio Poliedro, Carlos Eduardo Barreira Lambert.

O aluno participa de forma regular das aulas de inglês e ainda pode optar por outras línguas, como o francês ou o alemão. As turmas são divididas de acordo com o nível linguístico e o desempenho de cada aluno e recebem no máximo 20 estudantes para que o aproveitamento das aulas seja mais eficiente. Ao final de cada estágio, são realizadas provas de proficiência para adquirir uma certificação no idioma estudado.

“Como o mundo está extremamente conectado, percebemos que o conhecimento de línguas é muito importante para a formação integral dos jovens. Esse investimento faz parte da nossa iniciativa de valorizar muito mais as línguas dentro do Poliedro”, reitera o mantenedor do Poliedro, Nicolau Arbex Sarkis.

Experiência transformadora

No Brasil, apenas 20 escolas são parceiras do Goethe-Institut. Em 2018, essa parceria com o Colégio Poliedro completa 10 anos, e, nesse período, já foram oferecidas aos alunos 33 bolsas integrais para conhecer a Alemanha. Esse programa permite que os alunos interajam com jovens de outras nacionalidades e desenvolvam competências interculturais, além de propiciar o descobrimento da Alemanha contemporânea e de sua história, seus valores e suas peculiaridades.

“A parceria com o Goethe, por meio da Iniciativa PASCH, proporcionou aos nossos alunos conquistas importantes nos últimos 10 anos. Além da possibilidade de se aprender um idioma interessante e desafiante e do contato com a cultura da Alemanha e dos outros países onde se fala este idioma, podemos destacar a participação de nossos alunos em vários projetos que proporcionaram momentos importantes de aprendizado e diversão”, ressalta Ieda Maria Duarte Pires da Costa, professora que leciona no colégio desde o início da parceria.

No ensino de inglês, o material produzido pela Oxford é considerado um dos melhores do mercado e está presente em mais de 100 países. Já a Aliança Francesa tem um dos maiores acervos em francês do Brasil, oferece cursos e atividades culturais e aplica os exames oficiais de proficiência com exclusividade.