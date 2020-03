Com tecnologia e nova cultura de trabalho, Colégio Poliedro garante a continuidade das aulas

Educadores do Colégio se adaptam rapidamente ao ensino a distância para garantir aulas e conter a evolução da pandemia

Diante da atual emergência de saúde pública em que vivemos e da suspensão das aulas presenciais, professores do Colégio Poliedro, com unidades em Campinas, São José dos Campos e São Paulo, colocaram em prática um plano para garantir que todos os alunos continuem com as aulas durante o período de quarentena, ainda sem previsão de término. Trata-se do Home School Poliedro.

Nos últimos anos, a escola investiu muito em ferramentas tecnológicas que facilitaram a organização deste novo processo e a comunicação entre professores e alunos, principalmente após a implantação, em 2019, do Sistema Interativo de Aprendizagem (SIA), que tornou as salas de aulas 100% conectadas por meio de uma parceria com as grandes provedoras mundiais Microsoft e Apple. Esse investimento fará toda a diferença agora, momento que, segundo o coordenador pedagógico Carlos Lambert, é desafiador para as instituições educacionais. “É um período de ajustes para todos nós, e nossa maior preocupação é difundir essa nova cultura de trabalho, encontrando a melhor forma para os estudantes e as famílias se organizarem”, comenta.

Outro ponto importante é o apoio aos pais e responsáveis durante essa nova rotina. “Esse momento exige um exercício de autonomia e de responsabilidade por parte dos alunos, por isso orientamos aos pais que estabeleçam para os filhos uma rotina de estudos. O papel da família é fundamental nesse processo, e precisamos trabalhar em conjunto para superar esta crise”, conclui Lambert.

A escola disponibilizou iPads aos professores para garantir a comunicação e a realização das videoaulas, dentro de uma grade de atividades definida pela coordenação pedagógica para que os alunos tenham, em média, quatro horas de aulas e atividades por dia.

Apoio para quem vai prestar vestibular – Algumas ações também foram planejadas para apoiar os alunos que estão em fase de preparação para os processos seletivos, ainda que não exista definição das instituições a respeito de uma possível alteração de calendário.

“Estamos organizando um curso completo on-line com videoaulas, atividades complementares, simulados, atendimento de redação, orientação pedagógica, plantão de dúvidas e outras ferramentas e serviços”, explica Andrea Godinho, coordenadora do Ensino Médio do Colégio Poliedro.

A escola manterá as aulas on-line de segunda a sexta-feira, seguindo um horário especialmente preparado para esse período de modo a garantir uma rotina semelhante à que os estudantes teriam nas aulas presenciais.

“O horário das aulas foi elaborado levando-se em conta que o aluno deve manter uma rotina diária de estudos”, comenta Andrea. “Com as videoaulas, os estudantes podem voltar o conteúdo, mas recomendamos fortemente que eles evitem pausas constantes para não perder o andamento da aula, garantindo assim uma rotina parecida com a que teriam nas aulas presenciais”, ressalta a coordenadora.

Escolha um local de estudo organizado e limpo, com fácil acesso aos materiais que você precisará consultar. Procure estudar em uma bancada apropriada, evitando a cama, chão ou sofá, por exemplo. Afaste-se de distrações enquanto você estuda. Isso significa desligar a televisão, deixar o celular em modo avião e não deixar em seu ambiente de estudos potenciais distrações. Caso esteja assistindo às aulas pelo celular, tenha certeza de que desabilitou as notificações para não atrapalhar o andamento do estudo. Assista às videoaulas anotando e registrando tudo – exatamente como se estivesse em sala de aula, em uma mesa, com as folhas de apoio e o seu caderno. Fique atento aos exercícios que você poderá realizar, aqueles das listas enviadas e os do livro do Poliedro (Revisando, Propostos e Complementares). Crie uma rotina de horários determinados para tudo, como a que você tem nas atividades presenciais. Horário para acordar, tomar café da manhã, assistir às aulas, realizar intervalos, almoçar, estudar e descansar. Combine, com as pessoas que estão convivendo presencialmente com você, os seus horários de estudo e os intervalos, pois, assim, conseguirá evitar interrupções e ser mais produtivo em sua rotina.

