Com nova matriz curricular e foco na formação integral, Poliedro Colégio inicia Campanha de Matrículas 2022

Novidades no Ensino Fundamental e Ensino Médio reforçam o objetivo de preparar os estudantes para que conquistem seus sonhos e liderem seus projetos de vida

O Poliedro Colégio iniciou a Campanha de Matrículas 2022 nas unidades de Campinas e São José dos Campos, nas quais oferece o Ensino Fundamental – Anos Finais e o Ensino Médio, e em São Paulo, onde é oferecido o Ensino Médio.

A campanha tem como slogan a frase “Aprender é” e quatro complementos distintos: “buscar novas conquistas”, “descobrir caminhos”, “compartilhar conhecimento” e “experimentar ideias”, refletindo o propósito do Poliedro em oferecer a melhor formação nas diferentes etapas educacionais, respeitando a subjetividade e as diferenças de cada estudante para que todos recebam o suporte mais adequado na construção de seus projetos de vida.

Entre os diferenciais destacados na nova campanha está a implementação do Novo Ensino Médio em todas as unidades. Agora, além das disciplinas obrigatórias definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os estudantes podem aprofundar-se nas áreas de maior interesse por meio dos itinerários formativos, que permitem unir teoria e prática.

“Fizemos um esforço de vanguarda ao implementarmos o Novo Ensino Médio para garantir a qualidade do ensino e o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais, fundamentais para que nossos estudantes conquistem seus objetivos em um mundo que se transforma numa velocidade cada vez maior”, diz Luis Gustavo Megiolaro, diretor adjunto de Unidades Escolares do Poliedro Educação.

O Novo Ensino Médio do Poliedro oferece um amplo leque de oportunidades para o desenvolvimento completo do estudante por meio de atividades como: aulas de teatro, empreendedorismo, neurociência, política, economia e expressões culturais; laboratórios de ciências, oficinas e projetos maker, robótica e programação; projetos de voluntariado; treinamento para as Olimpíadas Científicas e aprofundamento nas diferentes áreas do conhecimento; e a participação ativa em eventos como o PoliONU, a maior simulação estudantil da ONU no Brasil. Esses são apenas alguns exemplos, e as atividades variam de acordo com a realidade de cada cidade, priorizando a liberdade do aluno em optar pelo que faz mais sentido para o seu projeto de vida e de carreira.

Também há novidades no Ensino Fundamental – Anos Finais, segmento oferecido nas unidades de Campinas e São José dos Campos. Com a nova matriz curricular, os estudantes dessa etapa terão, além das componentes comuns e atividades esportivas, disciplinas como: projeto de vida, economia criativa, teatro, pensamento computacional, projetos maker e ciência e tecnologia, entre outras diversas oportunidades em todas as áreas do conhecimento. Assim como no Ensino Médio, há variações nas atividades oferecidas de acordo com a unidade do Poliedro Colégio em cada cidade, mas todas as propostas focam o desenvolvimento das habilidades para além da sala de aula.

Os esforços do Poliedro, em todos os segmentos, são fundamentais para a formação de cidadãos atuantes que possam contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e sustentável.

“Nossa proposta educacional está apoiada nos pilares: conhecimento, metodologia, autonomia, protagonismo, acolhimento e inovação. Contamos com uma equipe experiente, comprometida com a formação integral e responsável por dar unidade e sinergia ao nosso projeto. Nossa metodologia é própria e já beneficiou mais de 13 mil estudantes em diferentes fases da vida”, conclui Megiolaro.

Para saber mais sobre tudo que é oferecido pelo Poliedro Colégio, acesse o site www.colegiopoliedro.com.br .