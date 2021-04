Colégio Poliedro de São José dos Campos lança Clube do Livro para fomentar a leitura entre alunos e familiares

Iniciativa tem como objetivo incentivar o hábito de leitura como instrumento para a formação integral do estudante

O Colégio Poliedro de São José dos Campos anunciou uma novidade para enriquecer ainda mais o currículo dos estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais: o Clube do Livro 2021, realizado em parceria com a livraria Disk Livros. O projeto pioneiro tem como objetivo compartilhar com os estudantes e as famílias a importância da leitura, não apenas como atividade acadêmica, mas como um poderoso instrumento de formação intelectual e moral.

A ação, que teve início no mês passado, visa proporcionar uma experiência diferenciada com um sistema de assinatura trimestral e entrega de livros em embalagens exclusivas. O Clube do Livro também conta com um trabalho de curadoria para a seleção das obras destinadas aos estudantes e, também, dos títulos mais adequados para a leitura dos pais e responsáveis. A distribuição acontece de acordo com as diversas faixas etárias, obedecendo aos objetivos programáticos da disciplina de Literatura.

Segundo Kadu Lambert, coordenador geral do Ensino Fundamental – Anos Finais do Poliedro Colégio de São José dos Campos, o hábito e o gosto pela leitura trazem inúmeros benefícios para a formação integral dos jovens. “Observamos o desenvolvimento das diversas competências, como análise, interpretação e associação, capacidades indispensáveis para originar leitores críticos e cidadãos conscientes. A leitura também estimula a criatividade, exercita a memória e contribui para a ampliação do vocabulário e melhoria da escrita”, explica.

Ao final de cada trimestre será realizado um encontro para estudantes, familiares e professores conversarem sobre as leituras, visto que a aproximação entre família e escola e o ensino pelo exemplo fazem parte dessa experiência.

Para promover ainda mais interação dos alunos e familiares com a Literatura, o Colégio Poliedro de São José dos Campos realiza anualmente outros dois eventos: o Festival Literocultural (FLIC) e a Primavera das Letras.

O Festival Literocultural tem como objetivo fomentar o prazer pela construção de um bom texto, seja escrito, falado, cantado ou desenhado. É direcionado aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais e comunidade escolar.

Já a Primavera das Letras busca ampliar o vocabulário, desenvolver a linguagem oral e estimular a criatividade dos estudantes do 9º ano por meio de declamações e apresentações de dança e música que tenham relação com obras centrais de grandes poetas brasileiros.

“A educação para a leitura é feita primordialmente pela escola, mas pode se estender com o apoio da família. A influência dos responsáveis e de pessoas com as quais os estudantes têm mais contato pode incentivá-los a inserir cada vez mais livros em suas rotinas, que façam sentido para suas vidas e os motivem a ir atrás de seus objetivos”, conclui o coordenador Kadu.