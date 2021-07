Aprovações 2021: do Ensino Médio direto para a faculdade

A conquista da vaga em uma universidade é o sonho da maioria dos estudantes, e é possível alcançá-la junto com a conclusão do Ensino Médio. É o que aconteceu, em 2021, com centenas de alunos das unidades do Poliedro Colégio em São José dos Campos, São Paulo e Campinas, que conquistaram 463 aprovações em 77 instituições de ensino superior e em 93 carreiras, com dez estudantes aprovados em 1º lugar.

As vagas foram conquistadas em diversas faculdades e universidades, incluindo as mais desejadas do País: USP (50 aprovações), Unicamp (40), Unesp (28), Unifesp (15), PUC Campinas (65), PUC São Paulo (36), entre outras importantes instituições como UFMG, UFRJ, UFSCAR, FGV e Insper.

Um estudante do Poliedro Colégio também foi aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e outros nove no Instituto Militar de Engenharia (IME), ambos com processos seletivos muito concorridos por estarem entre as melhores faculdades de engenharia do País. E três alunas também foram aprovadas, diretamente do Ensino Médio, para o curso de Medicina de importantes faculdades públicas: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Com a soma dos resultados do Poliedro Curso (turmas de Pré-vestibular), o número sobe para 4.464 com 105 primeiros lugares. Para o Poliedro Sistema de Ensino, que engloba as unidades próprias (Colégio e Curso) e as escolas associadas de todo o País, foram 11.861 aprovações com 532 estudantes aprovados em 1º lugar. As carreiras com mais aprovações foram: Engenharia, Medicina, Direito, Administração e Ciências Biológicas.

Primeiros lugares

Vitor Marques Rodrigues, 18 anos, foi um dos dez alunos do Colégio que alcançaram a primeira colocação no processo seletivo do curso desejado. Vitor foi aprovado em 1º lugar, pelo SiSU, para o curso de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele conta que se dedicou intensamente em seu último ano no Ensino Médio, de forma remota no Poliedro Colégio de São Paulo. “Assistia às aulas e depois fazia todos os exercícios e atividades recomendados pelos professores. Escolhi Estatística como primeira opção por envolver disciplinas que eu gosto e por ser uma profissão bem reconhecida no mercado de trabalho. Me dediquei a todas as matérias, mas com foco ainda maior em Matemática, Física, Química e Redação, que, no meu caso, teriam maior peso nos exames”, explica o estudante.

Para além das aprovações

O Poliedro Colégio tem como principal objetivo preparar os estudantes para que conquistem seus sonhos e liderem seus projetos de vida. A conquista de uma vaga em uma boa universidade é um passo importante, porém, a proposta do Poliedro é oferecer muito mais que uma preparação para a aprovação.

Com a implementação do Novo Ensino Médio, a nova matriz curricular da instituição é focada na formação integral. “Fizemos um esforço de vanguarda ao implementarmos o Novo Ensino Médio para garantir a qualidade do ensino e o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais, fundamentais para que nossos estudantes conquistem seus objetivos em um mundo que se transforma numa velocidade cada vez maior”, explica Luis Gustavo Megiolaro, diretor-adjunto de Unidades Escolares do Poliedro. “Nossa proposta educacional está apoiada nos pilares: conhecimento, metodologia, autonomia, protagonismo, acolhimento e inovação. Contamos com uma equipe experiente, comprometida com a formação integral e responsável por dar unidade e sinergia ao nosso projeto. Nossa metodologia é própria e já beneficiou mais de 13 mil estudantes em diferentes fases da vida”, conclui Megiolaro.

