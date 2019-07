A importância do apoio pedagógico especializado

Módulos de apoio especializado levam o estudante a descobrir a melhor forma de aprender

“Eu só estudo na véspera da prova.”; “Estudo seis horas por dia e vou mal na prova.”; “Na aula, eu entendo, mas depois não sei como fazer sozinho.” ou “Eu entendi, mas não soube escrever como pensei.”. Essas são algumas das falas dos alunos quando justificam o baixo desempenho acadêmico.

O Apoio Pedagógico é o atendimento oferecido aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Finais do Colégio Poliedro São José dos Campos que apresentam dificuldades de aprendizado. Diferente do que muitos pensam, não se trata de uma sala de reforço escolar ou de um plantão de dúvidas, nos quais o aluno faz apenas exercícios para aprender aquela matéria específica em que está tendo dificuldade. Trata-se de ensinar o aluno a estudar, possibilitando, assim, que desenvolva sua autonomia – uma das propostas do Colégio Poliedro.

A psicopedagoga Thaís Helena Lopes Claudino realiza, junto à equipe de Orientação Educacional do Colégio e uma equipe de professores especialistas, um atendimento especializado de orientação psicopedagógica aos alunos que têm como proposta entender a origem da dificuldade. “Dessa forma, é possível trabalhar os motivos que interferem no aprendizado do aluno e promover capacitação com metodologias eficazes de estudo, por meio do desenvolvimento da cognição e da metacognição”, explica Thaís.

A cognição é uma função psicológica que atua no aprendizado por meio da percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Já a metacognição é um campo de estudos relacionado à consciência e ao automonitoramento do ato cognitivo, ou seja, é a aprendizagem sobre o processo da aprendizagem ou como esses recursos internos se relacionam com os objetos externos.

Como o apoio acontece – Utilizando um conteúdo próximo ao dado em sala de aula nas disciplinas acadêmicas convencionais, durante a sessão de Apoio Pedagógico, os professores especialistas de cada disciplina, orientados pela psicopedagoga e pela coordenação pedagógica do Colégio, organizam propostas de atividades com o uso de estratégias de estudos adequadas a cada aluno, visando ao desenvolvimento da autonomia, organização, atenção, estabelecimento de rotina de estudos e consciência sobre os processos de aprendizagem.

A cada encontro, os alunos realizam novas propostas de metodologias de estudo, realizam uma autoavaliação e também são avaliados pelos professores, que fazem intervenções sobre a postura do aluno em relação aos estudos, o seu nível de organização, suas estratégias metacognitivas e suas habilidades gerais e específicas. Ao final de cada módulo, compartilham o resultado com os pais e os responsáveis.

Durante os módulos, são conduzidas intervenções acerca de aspectos relacionados à postura frente ao estudo, organização, habilidades gerais e específicas e estratégias metacognitivas.

O Apoio Pedagógico acontece no período da tarde, tem duração de 75 minutos com turmas mistas, de 6º e 7º anos ou 8º e 9º anos. Entre as disciplinas oferecidas estão Análise Reflexiva da Língua, Ciências Aplicadas, Física e Química Aplicada, Fundamentos Históricos e Geográficos e Pensamento Matemático.

“O Apoio não é como todo mundo pensa, tedioso e difícil. Mas sim uma forma de aprender e se desenvolver como aluno. Assim como qualquer trabalho, é preciso se disponibilizar para aprender. Para dar certo, é importante também usar em casa as formas de estudo que você aprendeu”, ressalta Daniel Vitor Rodrigues, aluno do 8º ano.