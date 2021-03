Semana Literária – Encontro com a autora Andréa Avelar

Estamos na Semana Literária!

Iniciamos a semana com a visita da autora do livro “Meio-dia, barriga vazia (Lenda, parlenda e poesia)”, Andréa Avelar.

O livro já estava sendo trabalhado com os alunos, com o objetivo de diferenciar as características dos gêneros textuais: lenda, parlenda e poesia e também de estimular o gosto pela leitura.

Como a sala do 2º ano tem um mascote de leitura e escrita, o Bob, fizemos um combinado para homenageá-lo. Todos usariam acessórios com as cores dele, visto que gosta muito de histórias e iria participar do encontro com a autora.

A autora recebeu os alunos e o Bob com muito carinho e atenção!

Foram momentos muito prazerosos, Andréa falou um pouco sobre como pensou em trabalhar com as lendas, parlendas e poesias; os temas importantes contidos no livro, entre outras coisas.

Os alunos tiveram a oportunidade de fazer junto com a Andréa, um redemoinho, que faz parte das estripulias do Saci. Usando água e detergente fizeram um experimento. Foi um momento de muita curtição!

Ao final puderam fazer perguntas à autora, que respondeu prontamente!

Vídeo do encontro em nosso Youtube – Social Monteiro https://youtu.be/iQDuymR0lRY

Profª Valéria /Aux. Adriana