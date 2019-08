PROJETO – PORCO DOS SONHOS

O alunos do 3° ano B participam de um projeto social chamado Porco dos Sonhos, que tem como objetivo desenvolver competências e habilidades para que o aluno possa expor as próprias ideias, reconhece seus sonhos, bem como perceber a importância da socialização, e demonstração da empatia .

Busca também realizar o sonho de uma criança carente no final do ano, com a sacolinha de natal.

Este projeto tem três porquinhos de tamanhos diferentes: No pequeno, os alunos depositam seus próprios sonhos a serem realizados durante ano. No médio, os alunos depositam os desejos que desejam para os outros. E no grande, depositam moedas para realizar o sonho de uma criança carente.

Profª Kátia

