Para encerrar as atividades da Semana Literária a turma do 3º ano realizou uma Live com a autora Elisabete da Cruz, escritora do livro: “Eu e meu amigo curumim “

O encontro foi muito divertido, os alunos puderam fazer diversas perguntas e conhecer um pouco mais sobre a história do livro e sobre a autora.

Profª Renata