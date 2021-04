Faxina com crianças

O enfrentamento da Pandemia de Covid 19 trouxe novos hábitos para as famílias. Na grande maioria, a prestação de serviços domésticos foram extintos. Com isto, os pais acumularam mais estas tarefas sobrecarregando-os.

No Brasil, temos um pensamento bastante forte, de que não podemos compartilhar as tarefas domésticas com nossos filhos. Existe um inconsciente coletivo que remete estas atividades à exploração do trabalho infantil.

Não concordamos com este pensamento. Participar da rotina doméstica, reforça a sensação de pertencimento , a capacidade de independência e desenvolve a empatia pelos adultos responsáveis por tais tarefas, valorizando-os

Quando poupamos nossos filhos das responsabilidades domésticas, impedimos que desenvolvam a capacidade de futuramente compartilharem espaços comuns com companheiros,colegas de moradia ( repúblicas estudantis, alojamentos) ou mesmo no espaço de trabalho,afetando fortemente o relacionamento social.

Toda pessoa PRECISA saber ser responsável pela sua própria sujeira e bagunça. Toda criança precisa saber desde cedo, que a casa não se arruma sozinha e que se alguém não está fazendo a sua parte, há outro alguém sobrecarregado.

A filosofia Montessoriana, é adepta ao desenvolvimento de atividades de vida prática. Nos estudos Montessorianos, encontramos referências para a elaboração de atividades que poderão ser usadas como um guia para iniciar as crianças na rotina doméstica. Muitas necessitam de orientação e supervisão para serem assimiladas. Acreditamos que no início, será interpretado como “chato” para as crianças e trabalhoso para os adultos que orientarão. No entanto, não se deixem vencer pelo pensamento de que é mais rápido fazer tudo sozinho.

Acreditem: vocês desenvolverão a autoconfiança, autonomia e colaboração familiar.

As sugestões podem ser introduzidas aos poucos, aumentando o grau de dificuldade com o tempo.

Será muito positivo, organizar um quadro de rotina semanal, distribuindo as tarefas harmonicamente. O importante é que o tempo seja organizado da melhor maneira possível, sobrando tempo para o lazer, responsabilidades escolares e convivência familiar.

Estamos à disposição para conversarmos a respeito.

Entrem em contato conosco.

Roseli Romero

Or. Educacional

Colégio Monteiro Lobato

2 a 3 anos

guardar brinquedos;

colocar embalagens vazias de comidas no lixo ( biscoitos, sucos);

voltar com as toalhas para o lugar após o uso;

colocar os livros de volta na estante;

ajudar arrumar a mesa para refeições, com os objetos que não quebram;

voltar com a almofada para o sofá, caso estejam no chão;

dobrar panos de prato e/ou outros ítens fáceis;

colocar roupas sujas no cesto;

limpar a poeira dos livros e de objetos que não quebram.

4 a 5 anos

arrumar a própria cama;

verificar se tem objetos embaixo dos móveis e recolher;

alimentar animais de estimação de pequeno porte;

regar plantas;

secar objetos que não quebram;

auxiliar na retirada dos objetos usados nas refeições ( sempre os que não quebram)

passar pano na mesa para retirar resíduos após as refeições

todas as sugestões anteriores.

6 a 7 anos

varrer ou aspirar parte da casa;

esvaziar a lava-louça ou secar e guardar as louças;

recolher o lixo dos banheiros e dos quartos caso tenham;

varrer a calçada, caso morem em casa;

dobrar suas roupas e parear meias;

fazer saladas simples;

descascar legumes com descascador seguro. ( sem o uso de facas)

organizar a área onde ficam os sapatos, pareando-os;

todas as sugestões anteriores.

8 a 9 anos

colocar roupas na máquina de lavar, separando-as por gênero e cores;

colocar roupas na secadora;

ajudar a guardar as compras do mercado, separando-as por gênero;

limpar a pia do banheiro e o vaso sanitário por fora;

bater bolos/ fazer pães/ fazer biscoitos

limpar o microondas;

lavar suas peças íntimas de vestuário e estendê-las;

todas as sugestões anteriores.

10 a 11 anos

lavar banheiros;

aspirar os ambientes da casa;

pegar correspondências;

limpar espelhos;

cozinhar alimentos simples como macarrão;

limpar a cozinha;

lavar a louça;

todas as sugestões anteriores.

12 anos em diante