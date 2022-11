No dia 27/10 comemoramos o primeiro “Dia da Arte!”

Com atividades especiais, os alunos do Fundamental 1 experienciaram algumas vivências diferentes do cotidiano de aulas.

Dentre as atividades tivemos:

– murais de pintura produzidos pelo 2º ano, inspirados na obra “Guernica” de Pablo Picasso.

– Pinturas de postes em frente ao colégio, feitas pelo 5º ano, inspiradas nas obras abstratas de Mondrian, Pollock, Klee e Kandinsky.

Experiências de expressão corporal e improviso teatral com o 3º e o 4º ano. -Um show particular de música com a Profª Larissa, no intervalo e a apresentação teatral da História dos Jogos (Espetáculo escrito e atuado pelo Prof⁰ Lucas).

Os alunos se divertiram muito e gravaram em si, mais um pouco, a beleza das vivências artísticas. Ano que vêm tem mais!

Criação e orientação: Prof⁰ Esp. Lucas Pedroso

Aproveite e venha conferir as obras de arte produzidas pelos alunos dentro e fora do colégio!