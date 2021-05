Campanha do Agasalho 2021

O Colégio Monteiro Lobato possui vários projetos, visando ajudar o próximo, resgatando a dignidade dos cidadãos em situação de vulnerabilidade social.

Neste mês, pensando nas famílias em estado de vulnerabilidade, os alunos do 5º ano do Fund I e do Ensino Médio, serão responsáveis por 2 (duas) campanhas simultâneas – de alimentos e a de agasalho.

Serão arrecadados roupas, cobertores, agasalhos e alimentos não perecíveis.

Todos que se interessar em ajudar devem deixar suas doações na portaria do Colégio, situada na Av. Zumkeller, 400 – Pq. Mandaqui.

Os alunos do Monteiro agradecem a todos que estão ajudando com mais um projeto que será um sucesso!