Nossa Campanha de Páscoa será enviada à instituição ASBEN ( Associação do Bem Estar Social da Zona Norte). Entidade sem fins lucrativos , que atende 113 crianças.

Participe doando uma caixa de Bis até o dia 26 de março.

Para divulgar a campanha da Páscoa solidária os alunos do 3º ano fizeram um vídeo explicando como os alunos e a comunidade escolar pode ajudar com as doações de caixas de Bis para crianças carentes.

Confira o vídeo em nosso instagram Igtv @colegiomonteirolobatosp

Profª Renata

Colégio Monteiro Lobato

Av. Zunkeller, 400 – Pq. Mandaqui – SP – Sp