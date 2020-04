Apoio psicológico às famílias dos alunos do Colégio Monteiro Lobato nessa quarentena

Diante da avalanche de notícias sobre o avanço do Coronavírus (COVID 19), o momento é de escuta, apoio, conselhos e solidariedade aqui no Colégio Monteiro Lobato. Para auxiliar as famílias dos nossos alunos, a psicóloga Roseli Romero e a assessora de qualidade Rosana Matos prestaram atendimento online para ajudar nesse período de isolamento. Angústia, medo, ansiedade e organização da rotina foram os temas mais discutidos entre as profissionais e os pais dos estudantes – que aprovaram os encontros virtuais e estão muito mais tranquilos.

Sabemos que para organizar a vida estudantil dos filhos em casa é um dos grandes desafios que os responsáveis vão enfrentar durante o período de quarentena. Por isso para ajudar na rotina dos alunos, reunimos algumas dicas que vão ajudar nesse momento, confira:

Monte um cronograma de atividades e estabeleça horários

O ideal é estipular horários para acordar, almoçar, estudar, tomar banho, brincar e dormir – você pode se inspirar na rotina que já existia. Para facilitar, você pode organizar uma agenda com os compromissos do dia e as tarefas que precisa realizar. Não se esqueça: brincar, assistir a filmes, ler, entre outros, também são atividades importantes. Faça um plano de atividades diário e semanal para tornar o dia a dia mais produtivo.

Reserve um cantinho organizado e calmo para os estudos

É importante oferecer um lugar com menos barulho e com um conforto básico – uma mesa para apoiar os materiais, uma cadeira e alguma forma de iluminação. Atente-se também à concentração, já que em casa as distrações e interrupções são mais frequentes.

Não ficar de pijama o dia todo!

Tomar banho e trocar de roupa é outro ponto importante para que os pequenos entendam que o dia vai começar. Não há necessidade de vestir o uniforme da escola.

Relações sociais com os amiguinhos são fundamentais

Enquanto não é permitido encontrar com outras pessoas, vídeo chamadas com os colegas e familiares podem ser uma forma de tranquilizar as crianças. Elas vão perceber que seus amigos estão na mesma situação e que não foi somente em sua casa que a rotina mudou.

Momentos de lazer não podem ser esquecidos!

Que tal reservar um momento para toda a família se divertir? Vocês podem ter o momento de leitura, assistir filmes juntos, montar uma hortinha saudável, criar receitas novas na cozinha, dançar e brincar. O que vale é soltar a imaginação!

Gostou do conteúdo de hoje? Continue acompanhando nosso Blog e nossas Redes Sociais que estaremos publicando mais dicas sobre brincadeiras, livros e atividades para fazer nessa quarentena.

Acompanhe também os depoimentos dos pais dos alunos sobre os encontros virtuais aqui do Monteiro:

Aluna: Ana Clara Pinho dos Santos / Mãe: Leila Pinho

“Acabei de sair da reunião do fund II e médio. Me deu uma acalmada, realmente tudo o que a Roseli/Rosana disseram faz sentido, a respeito de não saberem se dão férias porque não sabemos quanto tempo isso ainda durará, além de saturar lá na frente e terem aula sem parar de maio a dezembro provavelmente. Sei que tá todo mundo sobrecarregado, nós, as crianças, vocês… mas se não for agora, será depois e talvez pior. Vou criar uma rotina melhor, acorda-los mais cedo e encarar uma escola no período que estariam em aula. Assim, entenderão que é sério. Vou respirar pra aguentar o tranco dos 3, mas entendo que esse é o nosso papel, principalmente agora. Boa sorte pra todos nós! Obrigada”.

Aluno: Gabriel Pinho / Mãe: Leila Pinho

“Acompanhei a reunião on-line que encerrou a pouco, e fiquei bem mais tranquila. Confesso que não está sendo fácil, principalmente porque tenho, além da Ana Clara que está no 7o ano, mais dois que estão no fund I. Vou tentar montar uma rotina melhor, para focar no horário de aula, e entenderem que no período de aula, terão que estar ligados de alguma maneira com a escola. Seja fazendo as lições, trabalhos ou revisando a matéria. Conversei com os 3, a respeito da importância do estudo nesse momento, e combinei que amanhã acordaremos 6:30 para começarmos os estudos. Espero que dê tudo certo, e que consigam absorver o conteúdo, mesmo de longe, e que eu tenha muita paciência para ajudá-los nesse momento. Compramos um notebook semana passada pra dar conta da demanda, agora farei essa rotina! Porque estava me cansando parar a hora que desse, pra fazer lição, e eles normalmente estavam brincando, ou vendo filme, e já começavam a reclamar. Acredito que essa estratégia será mais eficiente! Muito obrigada por essa reunião, senti que não estou sozinha nessa! Boa sorte e bom trabalho pra nós! 🙏😘”.

Ana Clara Pinho dos Santos / Mãe: Leila Pinho

“Brincadeiras a parte! 😅 Apesar do cansaço por tantos conteúdos (pois são 3 aqui em casa rs) e a falta de didática.. Estou muito satisfeita pela rapidez e eficiência da escola em manter o conteúdo e uma rotina de estudos para nossos filhos! Obrigada pela dedicação de todos! ❤”.

Lucas Costa Ávila / Mãe: Suzana R. C. Ávila

“Parabéns pela iniciativa! Acho fundamental para acalmar a ansiedade e o desespero que tem tomado conta de algumas famílias. Estamos todos juntos 👏🏻👏🏻👏🏻🥰”.

Beatriz Santos Bueno / Mãe: Valéria Bueno

“Ótima iniciativa. Parabéns”.

Texto agência Moke