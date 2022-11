Projeto Eleições CML

Os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio do Colégio Monteiro Lobato, situado na Zona Norte de São Paulo, simularam uma eleição presidencial que agitou praticamente toda a escola, a comunidade e até as redes sociais, especialmente neste mês de novembro, e demonstraram que política e cidadania são sim temas que podem cativar o interesse dos jovens.

Como projeto interdisciplinar dos itinerários de Cultura e Cidadania (prof. Lucas Pedroso), Geopolítica (profa. Lara Jogaib) e Projeto de Vida (prof. Daniel Placido), além das disciplinas regulares de Geografia (Talita L. Ruano) e Língua Inglesa (prof. Carlos Faruk), desde agosto os alunos do colégio criaram e interpretaram o papel de candidatos de partidos totalmente fictícios. Eles primeiramente pesquisaram e discutiram sobre assuntos como Segurança, Saúde, Educação, Meio Ambiente, Cultura e Política Externa; depois fizeram ensaios e debates prévios; elaboraram os respectivos planos de governo com propostas detalhadas; e, finalmente, fizeram uma campanha eleitoral, marcada tanto pela seriedade quanto pela irreverência, a qual culminou no debate eleitoral entre os candidatos e na simulação de uma eleição.

Além do balizamento de conhecimentos e referenciais teóricos das disciplinas e áreas de conhecimento envolvidas, os alunos utilizaram e desenvolveram neste projeto habilidades e competências como a oratória, a persuasão, a colaboração, a resiliência, a estratégia e a argumentação crítica.

A disputa foi totalmente sadia, tendo ocorrido dentro do espírito ético-democrático de respeito entre adversários, com base na pluralidade de ideias e de pontos de vista sobre a sociedade e o mundo.

Apoiados e incentivados pela Coordenadora Cristina Pasini, os professores responsáveis pelo projeto deixaram explícito “que os partidos foram criados exclusiva e livremente pelos alunos, e como são entidades fictícias, as ideias e propostas veiculadas durante o projeto não representavam necessariamente a visão pessoal deles; eles souberam separar claramente o papel interpretado da realidade”.

O aluno Adriano Vidice Dianno do 3 Ano do Ensino Médio foi eleito presidente pelo partido União Progresso (UP), cujas propostas eram pautadas pela defesa de “um poder maior para o indivíduo e menor para o Estado, que em muitos momentos se mostra autoritário e fere as liberdades individuais que devem ser garantidas” . O estudante relatou ainda que

“sinto-me muito feliz e realizado, foram diversos dias de trabalho, algumas vezes estressante pela intensidade porém na maior parte do tempo divertida; apesar de ser simbólica, essa eleição significou muito pra mim em meu último ano de escola”.

Já o aluno João Ricardo Ribeiro do 2 ano do Ensino Médio, candidato pelo Partido da Força da Popular Brasileira (PFPB), ficou em segundo lugar na eleição por uma diferença de apenas quatro votos, cujo eixo de campanha era “a revogação do Teto de Gastos, implementação da reforma agrária, construção de moradias populares, entre outros”. O estudante relatou que “foi muito legal por se tratar de um projeto muito diferente de todos que já fizemos aqui na escola”.

Prof. Daniel Plácido