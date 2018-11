Por uma educação infantil de qualidade

É dos primeiros passos que se constrói uma formação completa

Por Daniel Contro*

Diversas pesquisas revelam que investir numa educação infantil de qualidade é estratégico. É nos primeiros anos de vida que o cérebro conhece seu ritmo mais acelerado de desenvolvimento. Quando a criança é estimulada adequadamente ganha padrões cognitivos diferenciados para a vida toda. Os cientistas chamam esta fase, marcada por intenso desenvolvimento, de exuberância cognitiva, quando o indivíduo ganha as estruturas permanentes de competências. Também afirmam que brinquedos que tragam diferentes estímulos e desafios, além de uma escola que ofereça espaços lúdicos e recursos abundantes são fundamentais para o desenvolvimento.

Estudos comparados revelam que quando a criança ingressa mais cedo numa boa escola infantil apresenta na sua trajetória escolar desempenho acadêmico superior aos colegas. Mas atenção, pais! Não estamos falando de qualquer educação infantil. É essencial certificar-se de que os profissionais são qualificados e que os espaços e recursos são adequados para estimularem a criança. Isso faz toda diferença.

Dicas Para Seu Filho Se Adaptar Bem À Escola

Os momentos iniciais de uma criança na escola exigem sempre um cuidado especial da família e profissionais.

Acompanhamento dos pais: a presença dos pais na escola durante a primeira semana de adaptação pode trazer segurança para a criança.

Horário reduzido: a adaptação deve ocorrer de forma gradual. É importante um horário reduzido – duas horas por dia – e demonstração de confiança na escola.

Como lidar com o choro: não se abale. Evite enganar a criança saindo escondido. Com o tempo, ela vai perceber que você volta todos os dias para buscá-la. Ao estabelecer vínculos com os profissionais da escola, o choro acaba.

Vínculo com o professor e colegas: se dará em pouco tempo. As atividades promovem a integração do grupo e a criança desenvolve o sentimento de pertencer ao novo ambiente.

*Daniel Belluci Contro é professor de história e tem mais de 25 anos de experiência na área da Educação, com passagem pelo sistema público estadual como professor e, na esfera do ensino privado, em todos os níveis, como professor, coordenador e gestor. Foi diretor de Educação na gestão do ex-prefeito Luiz Tortorello (1989-1992) e Secretário da Educação de São Caetano do Sul (2014). É membro da Academia de Letras da Grande São Paulo.