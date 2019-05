Liceu Jardim realiza evento inédito no ABC: o Clubes TED-Ed

O TED, acrônimo de Technology, Entertainment e Design (Tecnologia, Entretenimento e Design) é uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas pela fundação Sapling, instituição sem fins lucrativos destinada à disseminação de ideias. Sua proposta é compartilhar ideias por meio das talks, ou seja, palestras mais curtas, objetivas e eficazes, que conferem maior protagonismo ao palestrante e ao telespectador. Essa proposta foi amplamente difundida nos últimos anos e, atualmente, reúne milhões de mentes brilhantes, pesquisadoras e curiosas, que compartilham conteúdos inovadores ao redor do mundo.

Já o “Clubes TED-Ed” é uma iniciativa do TED voltada à Educação, que visa estimular crianças e jovens a serem cada vez melhores no ambiente escolar. O Ingenium, Núcleo de Altas Habilidades do Liceu Jardim, tem a honra de anunciar que é um dos participantes desse movimento. Após um ano de pesquisas e trabalho intenso, no dia 16 de maio, às 19h, os alunos apresentarão suas conferências auditório do colégio, sobre temas variados, como “O impacto da música na sociedade”, “Entre a depressão e a felicidade”, “Gameficação”, “Evolução da espécie humana”, “Efemeridade”, entre outros. Será uma noite memorável, de muito conteúdo e aprendizado.

Para participar basta se inscrever no link: http://bit.ly/2LqaPMY