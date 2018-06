Liceu Jardim recebe 20 estudantes poloneses para intercâmbio

Vinte estudantes poloneses de Ensino Médio da Escola Liceu Ruy Barbosa da Varsóvia (Polônia) acabam de chegar ao Brasil para fazer intercâmbio com o colégio brasileiro Liceu Jardim, localizado em Santo André (SP) até o dia 17 de março. Eles estão acompanhados do diretor da escola, Piotr Cacko, e da professora de língua portuguesa, Grazyna Misiorowska.

Os poloneses vêm ao Brasil em um ano muito importante para eles: 2018 marca o 110º aniversário da escola polonesa e o 95º ano de morte do patrono que dá nome à instituição, o estadista e escritor brasileiro Ruy Barbosa.

No dia 08 de março, o vice-cônsul polonês realizará uma visita ao Colégio Liceu Jardim, oficializando assim a parceria entre as escolas.

Hospedados por alunos do Jardim em suas casas, os visitantes realizarão atividades culturais e educacionais diversas elaboradas pelas famílias anfitriãs, e algumas programadas pela escola, como uma visita ao Museu da Imigração; aula especial de “Capoeira”; aula especial de “Samba”; visita ao SESC Santo André; e visita à Universidade Federal do ABC e Universidade de São Paulo – USP.

Os poloneses farão ainda uma apresentação para os alunos do Liceu Jardim no auditório da escola, falando dos aspectos geográficos, educacionais e culturais de seu país, promovendo uma rica troca de informações e experiências entre os estudantes.

O projeto, inédito no Brasil, é fruto das visitas do diretor geral do colégio, Prof. Daniel Contro, a países europeus e está em sua terceira edição. Seu início foi em abril de 2016, quando o Liceu Jardim foi escolhido pelas autoridades finlandesas para participar do “Brazil – Finland Exchange”, comprovando seu prestígio internacional conquistado devido ao alto padrão de ensino e posição de destaque nos últimos rankings do ENEM (40º lugar no país entre as escolas privadas com mais de 80 alunos participantes).

Na ocasião, o colégio recebeu um grupo de estudantes e dois professores finlandeses da Tikkurila Upper Secondary School, da capital Helsinque, que participou de diversas atividades junto aos nossos alunos. Em setembro/2016 foi a vez dos estudantes do Liceu Jardim embarcarem para a Finlândia, onde ficaram por 10 dias. Em 2017, o projeto se repetiu consolidando a parceria entre o Liceu Jardim e a Finlândia.