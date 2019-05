Colégio Liceu Jardim

Em 1998, iniciaram-se os estudos de implantação para o Liceu Jardim em Santo André. Não havia demanda para uma nova escola, ao contrário, constatava-se excesso de oferta de vagas na cidade.

Como, então, viabilizar uma nova escola de grande porte - a maior estrutura de Santo André - num mercado sem demanda? Só havia um caminho viável: que o Liceu Jardim representasse um projeto pedagógico diferenciado, trazendo para a região o padrão de ensino dos grandes colégios de São Paulo e com referências internacionais de qualidade.

Ao longo dos anos, os resultados dos alunos nos mais concorridos vestibulares nacionais, no Enem e nas grandes olimpíadas acadêmicas comprovaram o sucesso da escola. Nos últimos rankings classificatórios do MEC, o Liceu Jardim figura como a melhor escola de Santo André e entre as melhores do Estado de São Paulo (com base nos resultados do ENEM). A escola é 1º lugar no ABC, 4º no Estado e 15º no País entre as escolas de grande porte (com mais de 90 alunos participantes).

O Liceu Jardim se propõe a formar indivíduos conscientes, capazes de dimensionar e redimensionar conhecimentos, que se realizem como pessoa e contribuam para o bem comum, utilizando-se de sua capacidade intelectual de interação e liderança.

Também constrói condições para a criação de espaços para a participação crítica, criativa e ética dos alunos que, orientados pelos princípios do respeito humano, possam caminhar em direção ao exercício responsável da cidadania, em seus múltiplos papéis.