O domínio da Língua Inglesa numa proposta “bicultural”.

O Colégio Jardim Anália Franco acredita que a língua inglesa é uma área essencial para o desenvolvimento pleno de nossos alunos no mundo contemporâneo.

Apesar de não ser uma escola bilíngue, temos uma preocupação muito grande em inserir os alunos num ambiente propício para a aquisição do idioma, por isso, desde a Educação Infantil, as aulas são ministradas totalmente em inglês, por meio de tópicos e tarefas escolhidas para despertar o interesse e habilidades das crianças. Músicas, brincadeiras diversificadas, jogos adaptados à faixa etária são algumas das estratégias que a equipe utiliza para tornar o acesso à língua algo ‘natural’ e divertido.

Durante todo processo acadêmico, a aprendizagem – do nível básico ao avançado – se faz através de uma combinação de recursos digitais, metodologias ativas, ambientes diversificados e projetos voltados para o desenvolvimento acadêmico, pessoal e profissional. Usamos a Metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), que tem como princípio que a linguagem é utilizada simultaneamente para aprender e comunicar, promovendo-se desta forma, não só a competência linguística no que diz respeito ao domínio da língua, mas também no que se refere aos diferentes assuntos explorados através da língua.

Além dos matérias didáticos, promovemos a vivência da cultura inglesa em diversas atividades práticas que possibilitam ao aluno a ampliação do repertório linguístico de forma lúdica e atrativa. Também trabalhamos leituras paradidáticas em inglês que promove a inserção dos estudantes (desde pequenos até o final do Ensino Médio) no desenvolvimento da leitura das palavras e das realidades que o acesso à cultura universal possibilita ao indivíduo. Temos aqui um exemplo de um vídeo produzido pelos alunos do EFII a partir da leitura do livro Animal Farm de George Orwell : https://www.facebook.com/colegiojardimanaliafranco/videos/185395685632085/

Com uma carga horária semanal de três aulas na Educação Infantil, quatro em todas as turmas do Ensino Fundamental (I e II) e três aulas no Ensino Médio, a equipe de docentes capacita os alunos no desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura, audição e expressão oral, permitindo o desfrutar de livros, músicas, noticiários, filmes, programas de televisão, uso da internet, além de oportunizar ferramentas da linguagem para os alunos ampliarem seus vínculos de amizade em todo o mundo e se prepararem para estudos futuros e sucesso profissional.

Particularmente no Ensino Médio, os alunos treinam competências e continuam a desenvolver habilidades que potencializam seus resultados nos vestibulares das melhores universidades do Brasil, além de se capacitarem aos exames internacionais de proficiência da língua inglesa.

Ao final dos ciclos formativos (5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio), o colégio oferece a seus alunos a oportunidade de receberem uma certificação internacionalmente reconhecida, preparando os alunos para os exames Cambridge e Toefl, aplicados no próprio colégio seguindo os padrões exigidos pelas instituições certificadoras. É um diferencial que motiva os alunos a conhecerem outros espaços e culturas do planeta e gera confiança de que o esforço ao longo do processo acadêmico pode ser aceito por instituições de ensino, empresas e órgãos governamentais no mundo todo.

O Colégio Jardim Anália Franco acredita na qualidade e investe na educação. Faz do inglês mais uma ferramenta auxiliadora no processo de formação e capacitação de cidadãos atuantes na nova realidade global. É uma experiência bicultural do mundo, é um exercício global para a vida!

Profª Denise Garcia

(Colégio Jardim Anália Franco – Ensino Médio)