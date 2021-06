FÉRIAS NA ESCOLA: aprender e ser feliz!

Crianças de férias, bagunça na certa! Horários reajustados e rotinas diversificadas. Em um dia, dorme tarde e acorda cedo. Em outro, dorme cedo e acorda tarde. Assiste TV, joga vídeo-game, fica no youtube. “Mãeeee, tô com fome!”. Chama o ifood. De 2ªf, 4ªf e 6ªf: batata frita, lanche, refrigerante. De 3ªf e 5ªf, comidinha feita na hora. Período da tarde: mais vídeo-game, filme com pipoca e, à noite, mais vídeo-game! Muitas famílias em home office e outras retornando ao formato presencial. A atenção dividida entre o rendimento no trabalho e a preocupação com a qualidade de vida dos filhos. Um ambiente que mescla a alegria e o desespero!

A descrição parece um exagero, mas encontramos casos similares em diversos lares dos grandes centros urbanos. Se São Paulo é a “cidade que não para” por que a alegria, o cuidado e a aprendizagem precisam ser interrompidos no período das férias escolares?

A escola é um ambiente de aprendizagem. E, no período de recesso das aulas regulares, entram em cena os Cursos de Férias em que as crianças podem continuar a interagir e aprender de maneira intensiva, gastando sua energia e construindo novas amizades em atividades lúdicas em período integral.

No biênio 2020-2021, a organização dos calendários escolares sofreu com ajustes diversos devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. O “abre e fecha” das instituições de ensino gerou instabilidades às decisões das famílias sobre o momento adequado ao retorno às atividades presenciais. Todavia, com a existência de protocolos de segurança e a compreensão dos métodos de prevenção ao “inimigo invisível”, a confiança dos pais começou a ser reconstruída.

As relações interpessoais tiveram uma ruptura com o distanciamento forçado e, ao mesmo tempo, precisaram ser reinventadas em um novo contexto. Assim, com os protocolos sanitários que exigem o uso de máscaras, o sorriso passou a ser emitido pelo olhar e, quanto mais se treina esse olhar, melhor se conquista a autonomia de ver a si mesmo e encontrar sentido na convivência cotidiana.

Vale destacar que, para muitas famílias, a escola é o grupo mais relevante de interação social de seus filhos para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Nesse sentido, escolas fechadas geram um impacto negativo à evolução das crianças. E para colaborar com a formação constante dos pequenos estudantes, diversos colégios atuam de maneira pedagógica para que os meses de férias dialoguem com brincadeiras e aprendizagens. Um local que apresenta uma proposta com muita alegria e aprendizado é o “Anália” (Colégio Jardim Anália Franco, São Paulo – SP) que proporciona às famílias da região do Tatuapé e adjacências uma programação especial que explora competências diversas das crianças, instigando habilidades motoras e desafiando seus limites de maneira segura, oportunizando uma aprendizagem lúdica e, consequentemente, possibilitando seu enriquecimento cultural.

A família deve estar atenta a aspectos importantes na escolha de um bom Curso de Férias para seus filhos. Para isso, cinco itens são estratégicos na hora de matricular seus filhos em um Curso de Férias:

Semestralmente (meses de Janeiro e Julho), o Anália transforma seu espaço em um núcleo de diversão, interação e conhecimento. Visando receber crianças do colégio e de bairros vizinhos, a instituição monta uma programação completa de brincadeiras que educam e desenvolvem os pequenos participantes (de 2 a 11 anos) em desafios como gincanas e projetos com gamificação onde todos saem ganhando, respeitando sempre os limites e características de cada um. A coordenadora da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais do colégio, Paloma Guimarães, afirma: “O legal, produtivo e fundamental das brincadeiras que ocorrem nas ‘Férias do Anália’ é o fato de que todos se divertem. Aqui, oportunizamos momentos para que as crianças vivam felizes. Todos juntos, respeitando os protocolos sanitários!”

Guimarães destaca, ainda, a importância dos cuidados de prevenção à Covid-19 e uma alimentação saudável no período de férias. Segundo ela, as crianças necessitam de espaços seguros para interagirem entre si e com responsabilidade social necessária aos desafios atuais, pois uma escola deve ensinar, cuidar e brincar com os pequenos pensando sempre no cuidado com as famílias das crianças e em toda sociedade.

Diversos estudos estão sendo realizados sobre as crianças e a infecção por SARS-CoV2, tal como o produzido pela Fundação Oswaldo Cruz e divulgado em 2021. Este tema é muito caro aos profissionais da educação e instituições de ensino, pois é necessário garantir um ambiente protegido contra o vírus para que os projetos dentro das escolas ocorram em um ambiente harmonioso e respeitando as recomendações dos órgãos governamentais pertinentes.

No Colégio Jardim Anália Franco, o Protocolo de Segurança tem sido atualizado constantemente para atender as exigências sanitárias neste período de pandemia e foi ampliado com medidas que conscientizam a comunidade escolar. Além dos comunicados às famílias, diversas ações são realizadas em seu cotidiano para a formação de alunos, professores e demais funcionários do colégio.

“Não há segredo. Ações simples como o uso de máscaras, distanciamento, ventilação e higienização correta das mãos salvam vidas! Todos precisamos seguir as medidas de proteção. Crianças, famílias e profissionais da educação. Cuidar de si mesmo é cuidar do outro e, assim, cuidamos de todos nós! Juntos na mesma meta, mas separados devido ao distanciamento social”, afirma Laís Godoy, coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

No que se refere à alimentação, um cardápio completo e balanceado é estruturado pela Equipe de Nutrição do Anália. A nutricionista Martha Games ressalta que as férias na escola possuem um cardápio diferenciado, divertido e com alto valor nutricional para as crianças. Ela afirma que: “Comer bem é compartilhar a vida e o alimento precisa ser assim: pensado nos detalhes e produzido com todos os protocolos para ser vida na vida das pessoas!”

A equipe pedagógica é outro item a ser destacado. Com pedagogos, auxiliares e outros profissionais da educação, o Curso de Férias do Anália possui uma programação que “salta aos olhos” para que a criança possa pensar o mundo em que vive de forma lúdica, com brincadeiras diversas, gincanas, contação de histórias, gamificação, cinema, dança, pintura, teatro, música, culinária, atividade maker e muito mais. Tudo pensado e desenvolvido com o rigor da intencionalidade pedagógica, com objetivo de formar estudantes íntegros, interativos e investigativos. Um programa completo para os pequenos que gastarão as energias e chegarão em casa prontos para o carinhoso abraço da família e empolgados para contar todas as vivências incríveis do dia.

Assim, os Cursos de Férias são alternativas extremamente eficazes para as realidades exaustivas de grandes centros urbanos, tanto para as crianças como para suas famílias. Investir nos filhos e ver a alegria estampada em seu rostos, assim como a evolução da aprendizagem que surge nas habilidades construídas para a vida, é a maior riqueza que nós, adultos, podemos gerar para a sociedade que vivemos. Vamos juntos?

Prof. Sérgio da Costa Bortolim

Mestre em Políticas Sociais e Especialista em Educação.

Licenciado em Filosofia e Pedagogia.

Diretor Pedagógico do Colégio Jardim Anália Franco.