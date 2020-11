Projeto Carreira: Colégio Humboldt traz sequência de lives com especialistas de diversas áreas de atuação

Estudantes do último ano do Ensino Médio comandam entrevistas com profissionais convidados para conhecerem os desafios da carreira e fazerem a escolha da futura profissão de forma consciente

O Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão) iniciou em outubro a série de lives “Projeto Carreira” no canal do YouTube e na página do Facebook da instituição (Colégio Humboldt – Die Deutsche Schule in São Paulo) com especialistas de diferentes áreas para debater sobre as oportunidades no mercado de trabalho em suas respectivas atuações. Em um bate-papo conduzido por alunos do 3º ano do Ensino Médio da instituição, os profissionais vão contar sobre os cursos de graduação, a visão entre cursar ou realizar pós-graduação fora do país, além de outros tópicos específicos de cada carreira.

Para abrir o mês de novembro, no dia 03/11 às 17h, a live terá o tema “Economia e Administração” com especialistas da Faculdade ESPM e IBMEC. Em 04/11, Jörg Grohne, Coordenador do Dual do Colégio Humboldt, falará sobre Formação Profissional Dual. Nas semanas seguintes serão abordadas as carreiras Medicina Veterinária, Agronomia, de Engenharia Ambiental, Medicina, Comunicação Social e Arquitetura e Design.

Em 3 de dezembro (quinta-feira) o projeto contará com a participação de Michelle Moreira, graduada em Farmácia-bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF-USP) e líder de projetos da ANVISA em parceria com a USP, sobre regulação e propaganda de medicamentos. Para encerrar a temporada de lives, as psicólogas Selma Pato e Débora Albiero tirarão todas as dúvidas sobre a profissão.

Na primeira transmissão em 22/10, o professor adjunto de Relações Internacionais da FVG (Fundação Getúlio Vargas) e colunista do El País, Oliver Stuenkel, falou sobre as oportunidades e desafios da área. No dia (27/10), a live contou com a participação da professora de Direito do Ensino Profissional Dual do Colégio Humboldt, Cristina Fagundes. Com mais de 30 anos de vivência na área jurídica, atuando nas áreas forenses, especialmente, na cível, família, imobiliária e trabalhista, a profissional tirou todas as dúvidas sobre a carreira.

Programação

03/11 – Economia e Administração

04/11 – Formação Profissional DUAL

10/11 – Medicina Veterinária

12/11 – Agronomia

17/11 – Engenharia ambiental

19/11 – Medicina

24/11 – Comunicação social

26/11 – Arquitetura e Design

01/12 – Psicologia

03/12 – Farmácia