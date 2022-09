Inscrições para o processo seletivo da Formação Profissional Dual estão abertas até o dia 21 de outubro

Provas selecionam estudantes para a modalidade de cursos profissionalizantes no sistema dual alemão que o Colégio Humboldt oferece desde 1982, que associa aulas teóricas a um período de prática em empresas parceiras

O Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão) localizada em Interlagos, São Paulo, deu início ao Processo Seletivo das turmas de 2023 da Formação Profissional Dual, ensino profissionalizante no sistema dual existente fora da Alemanha, oferecido pelo Colégio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de outubro mediante preenchimento de ficha de inscrição e envio do comprovante de pagamento ou transferência bancária para o email profissional@humboldt.com.br . As provas escritas acontecem nos dias 29 de setembro e 27 de outubro, das 08h às 12h, nas dependências do Humboldt na Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, nº 525, São Paulo/SP.

Para os cursos oferecidos, Técnico em Administração, Técnico em Tecnologia da Informação e Técnico em Logística, a língua alemã é um dos pré-requisitos obrigatórios para os candidatos, que devem ter concluído ou que concluam até dezembro de 2022 o Ensino Médio. Além disso, eles também terão aulas em português, inglês e espanhol.

O edital do processo seletivo da Formação Profissional Dual já está disponível, com todos os detalhes da seleção e as datas da prova escrita. A primeira prova aconteceu em 01 de setembro, mas os candidatos têm mais duas chances para escolher uma data e realizar a prova seletiva. A próxima etapa é uma entrevista com o diretor do Dual no idioma alemão; assim, os currículos dos alunos que passaram na prova escrita e oral são enviados no dia 1º de dezembro para as empresas que têm interesse, que fazem seu próprio processo seletivo no setor de Recursos Humanos para escolherem os alunos.

Neste ano, o Colégio Humboldt comemora 40 anos da Formação Profissional Dual, que já formou quase 2.000 alunos em seus cursos, alia o aprendizado teórico ao prático. O método do curso prevê um treinamento acadêmico combinado com um estágio rotativo em empresas parceiras, proporcionando aos jovens conhecerem o mercado de uma forma mais ampla, pois passam por vários departamentos de uma empresa, têm tarefas diferentes e sabem como os processos funcionam.