Alunos vivenciam dia a dia de empresas em projeto do Colégio Humboldt

Iniciativa propõe que os estudantes do Ensino Médio do colégio conheçam o cotidiano de grandes empresas durante uma semana

Imagine uma escola onde os alunos aprendem as disciplinas básicas, como português e matemática, mas também são preparados para o mercado de trabalho vivenciando o dia a dia de uma empresa. Parece uma ideia distante? No Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão) localizada em Interlagos (SP), isso já é realidade: 45 estudantes do 11º ano do Ensino Médio (equivalente ao 2º ano do Ensino Médio) terão a oportunidade de assumir um posto no mercado de trabalho durante cinco dias, por meio do “Projeto Trabalho”. Essa iniciativa, que existe há 23 anos, permite que os alunos conheçam a estrutura organizacional e hierárquica, os diversos departamentos, os processos de trabalho e a cultura organizacional das empresas no próprio ambiente profissional. O projeto acontecerá de 17 a 21 de outubro e contará com a participação de grandes empresas, como Leschaco, CH Robinson, Clínica Santa Isabella, Hospital Alemão Osvaldo Cruz, entre outras.

Neste ano, uma característica que chama a atenção nessa edição é que no pós-pandemia, muitas empresas que eram parceiras do projeto foram para o sistema remoto e houve uma mobilização da comunidade escolar bem importante e expressiva para conseguir as vagas aos alunos. “Muitas famílias de outras séries e até pais de estudantes que já se formaram vieram ao encontro da necessidade do projeto, cedendo vagas nas empresas e isso foi muito positivo para conseguirmos as oportunidades para todos os participantes”, comenta Talita Marcilia, coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Humboldt. “Depois de dois anos de reclusão, eles poderem experenciar vida profissional em um ambiente presencial nas empresas que cederam essas vagas, é uma oportunidade ímpar. Os alunos estão muito empolgados, alguns, eu já soube por famílias que vão comprar a roupa para ir em uma das empresas parceiras, em um escritório de advocacia. Então, é uma semana bastante especial no nosso calendário escolar”, completa Talita Marcilia.

Para Erik Hörner, diretor pedagógico e administrativo do Colégio Humboldt, é dever da escola preparar seus estudantes para o futuro. “A escolha da profissão certa e a possibilidade de vivências relacionadas às suas vocações são metas a serem alcançadas. Dar-lhes uma rápida noção de como funciona o dia a dia de uma organização, de conhecer o mercado de trabalho e a trocar experiência com profissionais e fazer networking é uma das formas de provocar reflexões sobre as carreiras profissionais, os processos de trabalho e de culturas organizacionais”, afirma.

Durante essa semana profissional, os alunos participarão do cotidiano das empresas como se realmente trabalhassem lá, passando pelos diversos setores da organização e colaborando com os funcionários em suas tarefas diárias, de modo que vivenciem as áreas que mais têm interesse em cursar na universidade. Para aproveitar essa oportunidade, o Colégio realizou uma orientação pedagógica com os alunos ao longo do ano.

No final do mês de agosto, os estudantes também participaram do Projeto Carreira, uma oportunidade para os alunos entrarem em contato com profissionais, universidades e empresas por meio de palestras e workshops sobre diversas áreas de atuação. Na ocasião, o ginásio do Colégio também recebeu estandes com expositores de faculdades e empresas para que os estudantes tivessem uma visão mais prática sobre cerca de 50 profissões.