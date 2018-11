Como desenvolver a criatividade infantil e o estímulo à motricidade e à ludicidade? Coloque alguns “desafios” e objetos simples em uma sala e veja como os bebês se comportam. A curiosidade e a exploração são características de toda a criança. O resultado é emocionante.

