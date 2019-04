Infância X Natureza: Um mundo de aprendizados

“As experiências no mundo natural oferecem grandes benefícios para a saúde psicológica e física, e para a capacidade de aprender de crianças e adultos” (Richard Louv)

O jornalista e fundador da fundador da Children & Nature Network, Richard Louv diz que existem pesquisas e tendências de que as experiências no mundo natural oferecem grandes benefícios para a saúde psicológica e física, e para a capacidade de aprender de crianças e adultos. As pesquisas sugerem fortemente que o tempo na natureza pode ajudar muitas crianças a aprender a construir a confiança em si mesmos; reduzir os sintomas de Déficit de Atenção e Hiperatividade; acalmar crianças e ajudá-las a se concentrar. Louv também diz que quanto menos tempo as crianças passam em áreas verdes, mais os seus sentidos ficam limitados.

A especialista em primeira infância e diretora do berçário e escola infantil Espaço da Vila – Ana Paula Yazbek – compartilha da opinião de Louv.

