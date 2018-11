Desenvolvimento infantil: Vida na poesia, poesia na vida 

Você pode ler 5 matérias grátis no mês

Você pode ler 5 matérias grátis no mês

Restam 4 de 5 matérias gratuitas no mês

Essa é sua última matéria grátis do mês

Entre rimas e sonoridades, entre versos e brincadeiras, como é bom ter poesia na vida e ver vida na poesia! E como o desenvolvimento infantil pode ser estimulado com base na poesia…

A infância é uma fase linda em nossas vida, é a própria poesia. E esse contato frequente desperta um interesse natural e genuíno. As respostas e recitais vindos desse interesse é um festival de fofuras.

No Espaço da Vila, as crianças leem, aprendem, interpretam, recitam. O que nos faz lembrar da imensa sensibilidade e profunda possibilidade delas de absorver e ressignificar conteúdos em seus pequenos grandes mundos.

No texto de Denise Guilherme, da Ataba, ela menciona a constatação de Carlos Drummond de Andrade, que diz que as crianças são poetas por natureza, que logo que aprendem a falar, brincam e desafiam os sons e balbucios, formando seu próprio modo de comunicar. “O que é isso se não poesia?”.

Ela também diz porque é importante ler poemas para as crianças. Confira esse belo texto no link.

Muita poesia a todos!

Veja essa e outras matérias no blog do Espaço da Vila e em nosso canal no Youtube.

Saiba mais sobre o Espaço da Vila e nosso site , no Facebook e no Instagram.