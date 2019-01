Para você, para que servem as caixas de papelão? No Espaço da Vila elas são desafio, criatividade, obstáculos, divertidas brincadeiras e trabalho em equipe. Aspectos pensados cuidadosamente para contribuir com o desenvolvimento infantil. Veja como se saiu a turma dos bebês.

