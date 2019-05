O Espaço da Vila desenvolve um currículo específico voltado ao atendimento às crianças entre 0 e 4 anos, o qual integra todas as situações relativas aos cuidados com as situações de aprendizagem.

Partimos do pressuposto de que as crianças precisam ser cuidadas e educadas num ambiente de afeto e estímulos, no qual a interação do educador como mediador das situações de aprendizagem se faz fundamental.

Cuidar educando implica num investimento sistemático de ações que contemplam a saúde, a alimentação, o repouso e, sentindo-se cuidada, a criança aprende a cuidar de si, a cuidar dos outros e a confiar nas pessoas. Este sentimento propicia seu bem-estar físico e emocional num ambiente coletivo que representa o início de sua inserção social.

No Espaço da Vila, cuidar educando significa acompanhar a trajetória da criança no sentido de inscrevê-la nas tradições da nossa cultura, promovendo situações de aprendizagens cognitivas, físicas, afetivas, estéticas e éticas visando, sua inserção social.