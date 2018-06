Leitura nas férias traz diversão e conhecimento

As férias são o período em que as crianças utilizam seu tempo para diversão e brincadeiras. Mas, o conhecimento não precisa ser esquecido. Atividades como a leitura são um ótimo método para trabalhar o imaginário e ampliar o vocabulário dos pequenos. Ao mesmo tempo, pode ser um momento de lazer bem divertido.

A leitura precisa ser vista como uma forma de entretenimento, e não uma atividade pedagógica.

Deve-se incentivar que as crianças se aproximem dos livros de forma natural, buscando algo que dê prazer e diversão.

Ler estimula a criatividade, expande o vocabulário e o conhecimento, além de incitar a imaginação, de modo que as crianças possam construir com as palavras um mundo só delas, sendo algo tão divertido quanto outras ações que se pode fazer nas férias.

Os pais são figuras importantes para que a leitura seja trabalhada dentro de casa. O incentivo para as crianças pode vir de diversas formas. Quando a família vai ao shopping, por exemplo, entrar na livraria e ver os lançamentos de obras é uma forma de introduzir o mundo da leitura para os filhos.

É essencial que a família, como um grupo, se divirta no espaço de leitura enquanto desempenha a atividade.

A biblioteca também é um bom espaço para desvendar o mundo literário, já que é recheado de títulos e acessível.

Durante as aulas, as crianças estão focadas no estudo e nas leituras pedagógicas.

Por isso, o momento das férias também é importante para explorar novos gêneros e livros. A criança ganha a oportunidade de escolher o que quer ler, seja fantasia, suspense, mistério, romance ou drama. Há uma infinidade de títulos para serem explorados. Basta uma simples pesquisa, e boa diversão! (Escola Morumbi Unidade Moema – Equipe pedagógica)