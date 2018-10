Por dentro da Cycle: Semana de atividades que geram o sentimento de cidadania e cuidado com o meio ambiente

Você que acompanha a Cycle aqui no blog já teve a oportunidade de conhecer um pouco da nossa escola. A partir de agora, toda semana vamos trazer o que de mais interessante aconteceu no dia a dia dos nossos pequenos. É mais uma forma de entender como pensamos a educação e o que fazemos para tornar nossos alunos cidadãos do mundo no futuro!

Brincando com argila se aprende sobre o meio ambiente

Começamos com uma atividade que a turma K5A realizou no dia 19. Utilizando argila, os alunos foram desafiados a representarem por meio de mini esculturas as consequências do aquecimento global. Com essa proposta, as crianças fizeram algumas reproduções de como podem ficar as cidades e florestas, ação que faz parte já das diretrizes ligadas a parceria da Cycle com a UNESCO. Nesse outro post contamos sobre como conquistamos a honra de sermos membros da Rede PEA da instituição! 🙂

Passeio na Villa Ambiental

Nossa proposta de ensino estimula sempre os alunos a saírem do lugar comum, tirando as crianças da rotina. Por isso, periodicamente, vamos um pouco além e as levamos a lugares onde podem vivenciar ainda mais experiências interessantes e ricas em aprendizado. É o caso do estudo do meio realizado com as as crianças da turma K4. Na última semana elas visitaram a Villa Ambiental, espaço dentro do Parque Villa Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. A atividade é mais uma proposta do estudo do meio ambiente. Elas puderam conhecer mais sobre os reinos animais e a importância da reciclagem e da água em nosso ecossistema. Foi um passeio muito produtivo e divertido para todos.

Criando uma mão biônica

Saber mais sobre o corpo humano é algo fascinante, não é mesmo? Imagina quando se realiza uma atividade para reproduzí-lo nos primeiros anos de vida? Nossos alunos do K5A foram apresentados a esse universo de uma forma muito interativa. A aula sobre articulações dos ossos tomou vida e propôs a criação do que chamamos de “mão biônica”. Para representá-las, as crianças a desenvolveram com uso de canudos para simular a quantidade exata de ossos nos dedos. Essa atividade, além de produtiva, ajuda na coordenação motora fina, na consciência do próprio corpo e uso adequado de materiais.

Campanha Meias do Bem

Como estimular o sentimento de cuidado com o mundo em que vivemos criando uma mentalidade mais sustentável? Com esse intuito que a Cycle se uniu a fabricante de meias Puket na campanha #meiasdobem. A ação transforma meias usadas em cobertores para quem precisa. Trata-se de mais uma iniciativa que a escola se engaja em prol da melhoria das condições climáticas do planeta. A campanha que, transforma meias em cobertores para instituições de caridade já arrecadou mais de um milhão de pares desde seu início. Na Cycle receberemos doações até o dia 13 de novembro. Você que tem um ou mais pares de meias velhos, furados, que não usa ou que está sem o par completo, vá até a nossa escola e faça sua parte! Te esperamos lá! 🙂

Assista ao vídeo da campanha: