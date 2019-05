Quem Faz

A Cycle International School é a primeira escola bilíngue do ABC paulista, inaugurada em 2011, em Santo André. Os seus mais de 250 alunos aprendem em inglês e português diariamente. Comprometida com o aprendizado pela experiência, com a metodologia sociointeracionista (teoria de aprendizagem com foco na interação), o bilinguismo na educação infantil é trabalhado com a exposição constante dos alunos à língua inglesa.Com 2 mil metros quadrados de área, 14 salas de aula, além de espaços projetados especificamente para atividades e lazer, a Cycle School é a primeira do ABC a se integrar oficialmente à suíte de ferramentas e programas do Google, com o objetivo de otimizar sua gestão e projeto educacional. O Going Google, como é conhecido o projeto da empresa americana para utilização de tecnologias dentro da sala de aula, facilita o desenvolvimento dos estudantes da Cycle School, além de abrir as portas do mundo via tecnologia.